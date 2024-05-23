M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında intihar girişimi sebebiyle seferler durduruldu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mayıs 2024 17:11 - Güncelleme: 23 Mayıs 2024 17:17 - Güncelleme:

M2 Yenikapı-Hacıosman, Şişli-Mecidiyeköy, Intihar Girişimi, Haber

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23 Mayıs günü M2 metro hattında bir vatandaşın intihar girişimi sebebiyle seferler durmasının ardından ne zaman düzelecek, neden durdu sorularını araştırdı. Yenikapı metro hattında olan vatandaşlar seferlerin aksamasıyla beraber intihar mı oldu sorusu gündeme geldi.