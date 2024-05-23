M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında intihar girişimi sebebiyle seferler durduruldu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
23 Mayıs günü M2 metro hattında bir vatandaşın intihar girişimi sebebiyle seferler durmasının ardından ne zaman düzelecek, neden durdu sorularını araştırdı. Yenikapı metro hattında olan vatandaşlar seferlerin aksamasıyla beraber intihar mı oldu sorusu gündeme geldi.
Bugün M2 Yenikapı metro hattında meydana gelen üzücü olayın ardından vatandaşlar neden çalışmıyor sorusuna cevap aradı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın ardından detaylar belli oldu.
Metro İstanbul'da yer alan duyuru şöyle oldu:
"M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır."
Kaynak: Türkiye Gazetesi