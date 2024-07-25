Marketlerde kasaya gitmeyi gerektirmeyen karekod uygulaması hayata geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, zincir marketlerde ‘Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması’ ile tüketiciler, kasaya gitmeye gerek kalmadan ürünler hakkında detaylı bilgi alabilecek.

İlk olarak Tarım Kredi Marketlerde uygulanmaya başlayacak olan Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması, daha sonra tüm marketlerde zorunlu hale gelecek.

GIDA İŞLETMELERİNDE KAREKOD UYGULAMASININ AMACI NEDİR?

Tüm marketlerde zorunlu hale gelmesi düşünülen Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulamasının amacı; tüketicinin, üretimden tüketime kadar geçen süreç hakkında detaylı bilgi alarak güvenli gıdaya ulaşabilmesini mümkün kılmak.

Hayata geçirilen uygulama ile ilgili açıklama yapan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Hukuk Komisyonu Üyesi Baki Öztürk şu ifadeleri kullandı:

“Tüketicinin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla başlatılan karekod uygulaması Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. Burada amaç vatandaşların, ürünün ilk üretim aşamasından kendisinin tüketim aşamasına kadar olan süreçte aldığı ürünün ne kadar güvenilir olduğunu rahatlıkla sorgulayabilmesidir.”

KAREKOD UYGULAMASIYLA SORGULAMA NASIL YAPILACAK?

Zincir marketlerde satılan ürünleri kontrol etmek isteyen tüketiciler; Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Tarım Cebimde uygulamasını cep telefonlara indirerek ‘Gıda Kontrolü’ menüsünden ‘İşletme Denetim Sorgulama’ seçeneğine tıkladıktan sonra üründe bulunan karekodu okutmalıdır.

Bu işlemleri tamamlayan tüketiciler, ürünün üretimden tüketime geçen süreci hakkında; kayıt numarası, denetim tarihi, adres vb. gibi bilgilere kolayca ulaşabilecek.

Aynı zamanda işletmeler, kendi özel karekod belgelerini oluşturarak bu belgeleri müşterilerin erişebileceği ve ürün kontrolü yapabileceği yerlere asabilecek.

ŞÜPHELİ ÜRÜN TESPİTİNDE NE YAPILMALI?

Tüketiciler, şüpheli, sahte ve güvenilirliğinden emin olmadıkları ürünler hakkında ihbarda bulunacak ve yapılan ihbarlar sonucunda bakanlıklar tarafından denetlemeler yapılacak.

ŞÜPHELİ ÜRÜNLER NEREYE ŞİKAYET EDİLMELİ?

Tüketiciler güvenirliğinden şüphe duydukları ürünler hakkında; ALO 174 Gıda Hattı ve Ticaret Bakanlığı’nın ALO 175 Tüketici Danışma Hattı’na ihbarda bulunmalıdır.

KAREKOD UYGULAMASININ AVANTAJI NEDİR?

Tarım Kredi Marketlerde uygulanmaya başlanan Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulamasıyla müşteriler alacakları ürünlerin güvenliğini kolayca sorgulayarak herhangi bir şüphe duymadan alışveriş yapabilecek. Aynı zamanda bu uygulama sağlıklı rekabet ortamı oluşturacak.

KAREKOD UYGULAMASI TÜM ZİNCİR MARKETLERDE HAYATA GEÇİRİLİR Mİ?

Tarım Kredi Marketlerde hayata geçirilen Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması’nın ilerleyen dönemlerde tüm zincir marketlerde uygulanması bekleniyor.