Mehmet Çabuk nasıl öldürüldü? Müge Anlı canlı yayınında İbrahim Düzgün'den itiraf geldi

Müge Anlı İle Tatlı Sert canlı yayınında cinayet itirafı geldi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Mehmet Çabuk'un şüpheli kaybını araştırıyordu. İddiaların hedefindeki eski eş İlknur'un ardından İbrahim Düzgün'den de itiraf geldi. Cezaevinde bulunan İbrahim Düzgün'ün de Mehmet Çabuk'u öldürdüğünü ve cesedini evinin önündeki bahçeye gömdüğünü itiraf etti.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günlerdir süren "Mehmet Çabuk olayı" aydınlatıldı. 27 yaşındayken kaybolan Mehmet Çabuk'un 10 yıl önce cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Eski eşi İlknur Düzgün'ün cinayetin Osmaniye'de işlendiğini itiraf etmesinin ardından Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı, programda yapılan açıklamayı ihbar kabul ederek inceleme başlattı.

KAZI ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Polis eşiğinde cenazeyi gömdüğü yere getirilen İbrahim Düzgün, Mehmet Çabuk'u Ankara'dan Osmaniye'ye getirdiğini belirterek, "27 Ocak'ta aramızda bir tartışma oldu. Başına sert bir cisimle vurdum, evin bahçesine gömdüm." dedi.Düzgün, jandarma ve emniyet ekiplerinin gözetiminde Cumhuriyet savcısına yer gösterdi. Şüphelinin işaret ettiği bölgede ekipler tarafından kazı çalışması yapılıyor.

Mehmet Çabuk nasıl öldürüldü? Müge Anlı canlı yayınında İbrahim Düzgünden itiraf geldi

İKİ KİŞİ GİTTİLER, TEK KİŞİ DÖNDÜ

Müge Anlı’nın sorgulamaları üzerine İbrahim Düzgün ile sevgili olduklarını itiraf eden İlknur Düzgün, bir gün Mehmet Çabuk ile İbrahim Düzgün’ün birlikte çıkıp gittiğini, ancak eve yalnızca İbrahim’in döndüğünü ancak bunu hiç sorgulamadığını belirtmişti.

Mehmet Çabuk nasıl öldürüldü? Müge Anlı canlı yayınında İbrahim Düzgünden itiraf geldi

İDDİA DOĞRU ÇIKTI

Canlı yayına bağlanan bir iddia sahibi, İlknur Hanım ve ailesini yakından tanıdığını belirterek evlerinin arka tarafında kazı çalışması yapıldığını ve beton döküldüğünü öne sürmüştü. İlknur Düzgün'ün açıklamaları, Mehmet Düzgün'ün öldürülüp üzerine beton dökülmüş olabileceği şüphelerini beraberinde getirmişti.

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