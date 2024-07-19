Microsoft'ta yaşanan problemler nedeniyle Midas çöktü

19 Temmuz Cuma günü dünya genelinde Microsoft sistemleri üzerinde Crowdstrike güncellemesi sorunu yaşanıyor. Problemler nedeniyle birçok şirket hizmet veremiyor. Bu şirketler arasında Midas'da yer aldı.

Dünya genelinde Microsoft'un sistemlerinde problemler yaşanıyor.

Crowdstrike güncellemesi ile yaşanan problemler şirketlerin sistemlerinin mavi ekran hatası vermesine neden oluyor.

Türkiye'de de THY, Pegasus, Trendyol, Türk Telekom ve Denizbank gibi birçok şirket bu durumdan etkilendi.

Vatandaşlar tarafından Midas sistemlerinin çöküp çökmediği ise merak ediliyor.

MİDAS ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde yaşanan problemlerde Midas'da etkilendi.

Şirketin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Borsa İstanbul, TEFAS Yatırım Fonları, dolar alım-satım işlemleri ve Türk Lirası para transferlerini gerçekleştiremediğini belirtti.

Açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Global çapta yaşanan ve pek çok şirketi etkileyen CrowdStrike'tan kaynaklı bir sorun nedeniyle Borsa İstanbul, TEFAS Yatırım Fonları, dolar alım-satım işlemleri ve Türk Lirası para transferlerini gerçekleştiremiyoruz.

Sorunu çözmek için iş birliği halindeyiz. Bakiye ve hisselerinizin güvende olduğunu bilmenizi isteriz."