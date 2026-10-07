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ÖSYM duyurdu! Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı

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ÖSYM duyurdu! Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı
Başlık ResmiÖSYM duyurdu! Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2026-Mühendislik Tamamlama) yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Yayımlanan duyuruya göre, yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 9-15 Ekim 2026 tarihleri arasında (resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde) yapılacak.

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23-29 Eylül 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2026-Mühendislik Tamamlama) yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçlarına 7 Ekim 2026 tarihinde saat 15.20’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA

ÖSYM duyurdu! Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı
Başlık ResmiÖSYM duyurdu! Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 9–15 Ekim 2026 tarihleri arasında ilgili üniversiteler tarafından resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılacak.

Adayların, kayıt süresi içinde yerleştikleri programın bağlı bulunduğu üniversiteye başvurmaları gerekiyor.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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