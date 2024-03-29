Pazar günü oy verme işlemi saat 07.00 ve 08.00’de başlayacak

Seçim günü için son 24 saate girmek üzereyiz. Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK’nin internet sitesinden veya e-Devlet üzerinden kontrol edebiliyorlar. Peki, Pazar günü oy kullanma saati kaç? Seçmen seçimde oy verme saat kaçta başlıyor merak ediyor. İşte 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimde oy vermenin başlayacağı saate ilişkin bilgiler…

Oy verme saat kaçta başlayacak 2024? 31 Mart günü oy verme işlemi illere göre farklı saatlerde başlayacak. İşte il il oy verme saatleri!

PAZAR GÜNÜ OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türkiye genelinde oy verme işlemleri bazı illerde saat 07.00’de bazı illerde ise 08.00’de başlayacak.

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Oy verme saati bittikten sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

OYLAR NE ZAMAN SAYILMAYA BAŞLANACAK?

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00'dan önce, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılmayacak.

İLK OLARAK HANGİ OYLAR SAYILACAK?

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.