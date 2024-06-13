Sahte devre mülk satışı yapan oyuncu Yusuf Atala, Süper Baba ve Tatlı Hayat dizilerinde rol aldı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Haziran 2024 16:12 - Güncelleme: 13 Haziran 2024 16:22 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Yaprak Dökümü dizisinin Ahmet karakterini canlandıran oyuncu Yusuf Atala, sahte devre mülk satışı yapan isimler arasında yer alırken kim olduğu da merak konusu oldu. Vatandaşlar kimdir, hangi dizilerde oynadı sorularını araştırmaya başladı. İşte yer aldığı filmler...