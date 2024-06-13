Sahte devre mülk satışı yapan oyuncu Yusuf Atala, Süper Baba ve Tatlı Hayat dizilerinde rol aldı
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Yaprak Dökümü dizisinin Ahmet karakterini canlandıran oyuncu Yusuf Atala, sahte devre mülk satışı yapan isimler arasında yer alırken kim olduğu da merak konusu oldu. Vatandaşlar kimdir, hangi dizilerde oynadı sorularını araştırmaya başladı. İşte yer aldığı filmler...
5 ilde sahte devre mülk satışıyla dolandırıcılık yaptığı öğrenilen suç örgütünün içerisinde yer alan Yusuf Atala ile ilgili merak edilenler arasında neden gözaltına alındı sorusu yer aldı. Oyuncu Atala, Yaprak Dökümü'nde Ahmet karakterini oynamıştı.
YUSUF ATALA KİMDİR?
4 Ekim 1957 senesinde İstanbul'da doğan isim çeşitli tiyatro ve sinema filmlerinde rol aldı. 1981 senesinde Marmara Üniversitesi Basın Yayın Bölümü'nden mezun oldu. Kuşdili eğitim merkezinde spikerlik ve sunuculuk diksiyonu eğitmeni olarak çalışan isim Bükre Atala'nın babasıdır.
Yer aldığı dizi ve filmler arasında Uzaylı Zekiye, Süper Baba, İkinci Bahar, Tatlı Hayat ve Yaprak Dökümü yer aldı.
NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
'Ücretsiz tatil kazandınız' mesajı ile vatandaşları ağırladıkları otelde birçok kişiye sahte devre mülk satışı yapan ekibin arasında Atala'da yer alıyor. Olayda 29 kişi gözaltına alındı.
Halk TV’nin haberine göre, soruşturmanın odağında Karaderili Şirketler Grubu’nun sahibi Orhan Karaderili, eşi Elvan Kermen Karaderili, Çağatay Alaçam, Koray Öngen, kardeşi Güray Öngen gözaltına alındı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi