Samsunspor - Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Samsunspor - Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

- Güncelleme:
Samsunspor-Panathinaikos maçı için nefesler tutuldu. İlk maçta deplasmanda 1-0 öne geçerken 2-1 sahadan mağlup ayrılan temsilcimiz Samsunspor rövanş maçında Panathinaikos'u ağırlayacak. Peki, Samsunspor - Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte tüm ayrıntılar...

Samsunspor-Panathinaikos UEFA Avrupa Ligi maçında geri sayım başladı. Samsunspor İlk maçta Atina'da rakibi karşısında 1-0 öne geçse de skoru koruyamayan ve sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Samsunspor rövanş maçında Panathinaikos'u Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda konuk edecek. Mücadeleyi Bosnalı hakem Irfan Peljto yönetecek. Samsunspor - Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? sorusu gündemdeki yerini koruyor. 

Samsunspor - Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? - 1. Resim

SAMSUNSPOR-PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor-Panathinaikos UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı bugün saat 20:00'de başlayacak. Zorlu karşılaşma Atina Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Samsunspor - Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? - 2. Resim

SAMSUNSPOR-PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Kritik mücadele HT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Samsunspor-Panathinaikos maçını Bosnalı hakem Irfan Peljto yönetecek.

Samsunspor, 27 yıl aradan sonra Avrupa arenasına geri dönüyor.UEFA Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam Panathinaikos ile mücadele edecek.

Samsunspor - Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? - 3. Resim

SAMSUNSPOR NASIL TUR ATLAR?

Samsunspor, Panathinaikos karşısında 2 farklı skorla galip gelmesi durumunda turu geçebilecektir. Farklı galibiyet durumunda maç uzatmalara gidecek. Panathinaikos'a turu geçmek için beraberliği yakalaması yeterli olacaktır. 

Samsunspor, rövanş karşılaşmasını kazandığı takdirde UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında kalacak. 

