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Sosyal medyada Mehmet Akif Alakurt öldü iddiası: İşte Mehmet Akif Alakurt'un son durumu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sosyal medyada Mehmet Akif Alakurt öldü iddiası: İşte Mehmet Akif Alakurt&#039;un son durumu
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Bir döneme damga vuran Adanalı dizisinin unutulmaz karakteri Maraz Ali ila hafızalarda yer edinen Mehmet Akif Alakurt, uzun süredir kendi halinde bir hayat sürdürmektedir. Oyunculuğu bırakmasının ardından bir anda ortadan kaybolan Alakurt hakkında ölüm iddiası ortaya atıldı. Peki, Mehmet Akif Alakurt öldü mü? İşte Mehmet Akif Alakurt'un son durumu..

Adanalı dizisinin unutulmaz karakteri Maraz Ali ile hafızalara kazınan Mehmet Akif Alakurt, oyunculuğu. bırakmasının ardından gözlerden uzak bir hayat sürdürüyor. 

Sosyal medyada Mehmet Akif Alakurt öldü iddiası: İşte Mehmet Akif Alakurt'un son durumu - 1. Resim

2001’de Best Model of Turkey birincisi, Best Model of the World ikincisi olan Alakurt şimdiler de ise hakkında hiçbir bilgi alınamamaktadır. Öyle ki  Mehmet Akif Alakurt öldü mü? iddiaları da ortalıkla dolaşmaya başladı. 

Sosyal medyada Mehmet Akif Alakurt öldü iddiası: İşte Mehmet Akif Alakurt'un son durumu - 2. Resim

MEHMET AKİF ALAKURT ÖLDÜ MÜ, SON DURUMU NE?

Mehmet Akif Alakurt ölmemiştir, hakkında çıkan ölüm haberleri asılsızdır. 2025 yılında oyunculuğ bıraktıktan sonra, Antalya'nın kaş ilçesine yerleşen Alakurt, köy hayatını benimsemiştir.

Sosyal medyada Mehmet Akif Alakurt öldü iddiası: İşte Mehmet Akif Alakurt'un son durumu - 3. Resim

Köpekleriyle beraber sessiz sakin bir hayat sürdüren Alakurt, yer yer sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmektedir. Ancak genel olarak magazinden uzak, kendi halinde bir hayat tarzı vardır.

Sosyal medyada Mehmet Akif Alakurt öldü iddiası: İşte Mehmet Akif Alakurt'un son durumu - 4. Resim

Sosyal medya hesaplarında zaman zaman sert eleştirilerde bulunan Mehmet Akif Alakurt, bazı takipçileriyle tartışmaya bile girmiştir. Ayrıca Türk kadınları hakkındaki yorumu da büyük tepki toplamıştı.

Sosyal medyada Mehmet Akif Alakurt öldü iddiası: İşte Mehmet Akif Alakurt'un son durumu - 5. Resim

2008-2010 yılları arasında döneme damga vuran "Adanalı" dizisinde Maraz Ali karakterini oynayan Mehmet Akif Alakurt, bu rolle tanınırlığını arttırdı. Diziyle beraber geniş bir hayran kitlesine ulaşan Alakurt, dizideki asi, karizmatik ve sert mizacıyla izleyicisinden tam not aldı. 

Sosyal medyada Mehmet Akif Alakurt öldü iddiası: İşte Mehmet Akif Alakurt'un son durumu - 6. Resim

Oyunculuk kariyerinin zirvesindeyken bir anda sektörü bırakma kararı alan Mehmet Akif Alakurt, 2015 yılında yaptığı açıklamayla artık oyunculuk yapmayacağını duyurdu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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