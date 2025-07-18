Bu akşam hangi fimler var? 18 Temmuz 2025 TV yayın akışı belli oldu
18 Temmuz 2025 Cuma günü tv yayın akışı belli oldu. Buna göre, televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve haber programları yer alıyor. Prime time kuşağında ise Kuralsız Sokaklar, Tatlım Tatlım, Eyyvah Eyvah 2 gibi yapımlar izleyicileri ekrana kilitleyecek
18 Temmuz Cuma günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve haber programları yer alacak. Peki, Bu akşam hangi fimler var? İşte 18 Temmuz 2025 TV yayın akışı ...
BU AKŞAM HANGİ FİMLER VAR?
Bu akşam 20.00'da ATV'de Kirpi Sonic, Kanal D'de Kursalsız Sokaklar, NOW'da Yaşam Koçu, Star'da Tatlı Dilim, Show'da Eyvah Eyvah 2, TV8'de ise MasterChef yayınlanacaktır.
18 TEMMUZ 2025 CUMA ATV YAYIN AKIŞI
Sabah saatlerinden itibaren ATV ekranlarında dizi tekrarları başta olmak üzere birçok yapım vardır. Özellik 20.00'da Kirpi Sonic izleyicisine keyifli anlar yaşatacaktır.
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Kader Oyunları
- 14:00 Sen Anlat Karadeniz
- 20:00 Kirpi Sonic
- 22:00 Aman Reis Duymasın
KANAL D'DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Kanal D ekranları sabah saatlerinde eski dizilerin tekrarı yer alırken 20.00'da Kuralsız Sokaklar yayınlanacaktır.
- 07:00 Kavak Yelleri
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 16:30 Aşk-ı Memnu
- 20:00 Kuralsız Sokaklar
- 22:00 Mira: Yıldızlar Savaşı
18 Temmuz Cuma NOW TV (Eski FOX) Yayın Akışı
NOW TV'de gündüz kuşağı dizileri ve reality içerikler yer alırken akşam saatlerinde Yaşam Koçu izleyicileri kahkahaya boğacak.
- 08:30 Çalar Saat
- 10:00 Yasak Elma
- 12:45 Sen Çal Kapımı
- 15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
- 20:00 Yaşam Koçu
- 22:00 Çift Kişilik Oda
SHOW TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV ekranlarında 20.00'de Ata Demirel'in başrolde yer aldığı Eyvah Eyvah 2 yayınlanacak.
- 09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 12:00 Bahar
- 15:00 Kızılcık Şerbeti
- 20:00 Eyvah Eyvah 2
- 22:15 Ay Lav Yu
18 TEMMUZ 2025 STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV'de bu akşam Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından biri olan Tatlı Dilim filmi ekrana gelecek. Başrolde usta sanatçı Münir Özkul yer alırken 1972 yapımlı film izleyicisini nostalji tadında bir gece yaşatacaktır.
- 07:00 Menajerimi Ara
- 09:00 Ada Masalı
- 13:30 Kiralık Aşk
- 16:15 Erkenci Kuş
- 20:00 Tatlı Dillim
- 22:15 Kocan Kadar Konuş
18 TEMMUZ TRT 1 Yayın Akışı
TRT 1 ekranlarında akşam saatlerinde sevilen dizi Gönül Dağı yayınlanıyor.
- 08:20 Kod Adı Kırlangıç
- 13:00 Seksenler
- 14:35 Teşkilat
- 20:00 Gönül Dağı
- 23:00 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
TV8 'DE MASTERCHEF HEYECANI DEVAM EDİYOR
TV8 ekranları bugün de MasterChef Türkiye'nin yenin bölümü yayınlanacaktır.
- 08:30 Oynat Bakalım
- 14:00 MasterChef Türkiye
- 20:00 MasterChef Türkiye