Bu akşam hangi fimler var? 18 Temmuz 2025 TV yayın akışı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Temmuz 2025 18:42 - Güncelleme: 18 Temmuz 2025 18:42 - Güncelleme:

18 Temmuz 2025 Cuma günü tv yayın akışı belli oldu. Buna göre, televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve haber programları yer alıyor. Prime time kuşağında ise Kuralsız Sokaklar, Tatlım Tatlım, Eyyvah Eyvah 2 gibi yapımlar izleyicileri ekrana kilitleyecek

18 Temmuz Cuma günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve haber programları yer alacak. Peki, Bu akşam hangi fimler var? İşte 18 Temmuz 2025 TV yayın akışı ... BU AKŞAM HANGİ FİMLER VAR? Bu akşam 20.00'da ATV'de Kirpi Sonic, Kanal D'de Kursalsız Sokaklar, NOW'da Yaşam Koçu, Star'da Tatlı Dilim, Show'da Eyvah Eyvah 2, TV8'de ise MasterChef yayınlanacaktır. 18 TEMMUZ 2025 CUMA ATV YAYIN AKIŞI Sabah saatlerinden itibaren ATV ekranlarında dizi tekrarları başta olmak üzere birçok yapım vardır. Özellik 20.00'da Kirpi Sonic izleyicisine keyifli anlar yaşatacaktır. 07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

14:00 Sen Anlat Karadeniz

20:00 Kirpi Sonic

22:00 Aman Reis Duymasın KANAL D'DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? Kanal D ekranları sabah saatlerinde eski dizilerin tekrarı yer alırken 20.00'da Kuralsız Sokaklar yayınlanacaktır. 07:00 Kavak Yelleri

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:30 Aşk-ı Memnu

20:00 Kuralsız Sokaklar

22:00 Mira: Yıldızlar Savaşı 18 Temmuz Cuma NOW TV (Eski FOX) Yayın Akışı NOW TV'de gündüz kuşağı dizileri ve reality içerikler yer alırken akşam saatlerinde Yaşam Koçu izleyicileri kahkahaya boğacak. 08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

20:00 Yaşam Koçu

22:00 Çift Kişilik Oda SHOW TV YAYIN AKIŞI SHOW TV ekranlarında 20.00'de Ata Demirel'in başrolde yer aldığı Eyvah Eyvah 2 yayınlanacak. 09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

20:00 Eyvah Eyvah 2

22:15 Ay Lav Yu 18 TEMMUZ 2025 STAR TV YAYIN AKIŞI Star TV'de bu akşam Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından biri olan Tatlı Dilim filmi ekrana gelecek. Başrolde usta sanatçı Münir Özkul yer alırken 1972 yapımlı film izleyicisini nostalji tadında bir gece yaşatacaktır. 07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

20:00 Tatlı Dillim

22:15 Kocan Kadar Konuş 18 TEMMUZ TRT 1 Yayın Akışı TRT 1 ekranlarında akşam saatlerinde sevilen dizi Gönül Dağı yayınlanıyor. 08:20 Kod Adı Kırlangıç

13:00 Seksenler

14:35 Teşkilat

20:00 Gönül Dağı

23:00 Pelin Çift ile Gündem Ötesi TV8 'DE MASTERCHEF HEYECANI DEVAM EDİYOR TV8 ekranları bugün de MasterChef Türkiye'nin yenin bölümü yayınlanacaktır. 08:30 Oynat Bakalım

14:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye İlgili Haber Ozan Akbaba Uzak Şehir dizisinden ayrıldı mı? Uzak Şehir'in Cihan Alborası'ydı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin