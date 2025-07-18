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Bu akşam hangi fimler var? 18 Temmuz 2025 TV yayın akışı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu akşam hangi fimler var? 18 Temmuz 2025 TV yayın akışı belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

18 Temmuz 2025 Cuma günü tv yayın akışı belli oldu. Buna göre, televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve haber programları yer alıyor. Prime time kuşağında ise Kuralsız Sokaklar, Tatlım Tatlım, Eyyvah Eyvah 2 gibi yapımlar izleyicileri ekrana kilitleyecek

18 Temmuz Cuma günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve haber programları yer alacak. Peki, Bu akşam hangi fimler var? İşte 18 Temmuz 2025 TV yayın akışı ...

BU AKŞAM HANGİ FİMLER VAR?

Bu akşam 20.00'da ATV'de Kirpi Sonic, Kanal D'de Kursalsız Sokaklar, NOW'da Yaşam Koçu, Star'da Tatlı Dilim, Show'da  Eyvah Eyvah 2, TV8'de ise MasterChef yayınlanacaktır.

Bu akşam hangi fimler var? 18 Temmuz 2025 TV yayın akışı belli oldu - 1. Resim

18 TEMMUZ 2025 CUMA ATV YAYIN AKIŞI

Sabah saatlerinden itibaren ATV ekranlarında dizi tekrarları başta olmak üzere birçok yapım vardır. Özellik 20.00'da Kirpi Sonic izleyicisine keyifli anlar yaşatacaktır.

  • 07:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Kader Oyunları
  • 14:00 Sen Anlat Karadeniz
  • 20:00 Kirpi Sonic
  • 22:00 Aman Reis Duymasın

Bu akşam hangi fimler var? 18 Temmuz 2025 TV yayın akışı belli oldu - 2. Resim

KANAL D'DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Kanal D ekranları sabah saatlerinde eski dizilerin tekrarı yer alırken 20.00'da Kuralsız Sokaklar yayınlanacaktır.

  • 07:00 Kavak Yelleri
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 16:30 Aşk-ı Memnu
  • 20:00 Kuralsız Sokaklar
  • 22:00 Mira: Yıldızlar Savaşı

Bu akşam hangi fimler var? 18 Temmuz 2025 TV yayın akışı belli oldu - 3. Resim

18 Temmuz Cuma NOW TV (Eski FOX) Yayın Akışı 

NOW TV'de gündüz kuşağı dizileri ve reality içerikler yer alırken akşam saatlerinde Yaşam Koçu izleyicileri kahkahaya boğacak.

  • 08:30 Çalar Saat
  • 10:00 Yasak Elma
  • 12:45 Sen Çal Kapımı
  • 15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
  • 20:00 Yaşam Koçu
  • 22:00 Çift Kişilik Oda

Bu akşam hangi fimler var? 18 Temmuz 2025 TV yayın akışı belli oldu - 4. Resim

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

SHOW TV ekranlarında 20.00'de Ata Demirel'in başrolde yer aldığı Eyvah Eyvah 2 yayınlanacak.

  • 09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 12:00 Bahar
  • 15:00 Kızılcık Şerbeti
  • 20:00 Eyvah Eyvah 2
  • 22:15 Ay Lav Yu

Bu akşam hangi fimler var? 18 Temmuz 2025 TV yayın akışı belli oldu - 5. Resim

18 TEMMUZ 2025 STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV'de bu akşam Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından biri olan Tatlı Dilim filmi ekrana gelecek. Başrolde usta sanatçı Münir Özkul yer alırken 1972 yapımlı film izleyicisini nostalji tadında bir gece yaşatacaktır.

  • 07:00 Menajerimi Ara
  • 09:00 Ada Masalı
  • 13:30 Kiralık Aşk
  • 16:15 Erkenci Kuş
  • 20:00 Tatlı Dillim
  • 22:15 Kocan Kadar Konuş

Bu akşam hangi fimler var? 18 Temmuz 2025 TV yayın akışı belli oldu - 6. Resim

18 TEMMUZ TRT 1 Yayın Akışı 

TRT 1 ekranlarında akşam saatlerinde sevilen dizi Gönül Dağı yayınlanıyor.

  • 08:20 Kod Adı Kırlangıç
  • 13:00 Seksenler
  • 14:35 Teşkilat
  • 20:00 Gönül Dağı
  • 23:00 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

Bu akşam hangi fimler var? 18 Temmuz 2025 TV yayın akışı belli oldu - 7. Resim

TV8 'DE MASTERCHEF HEYECANI DEVAM EDİYOR

TV8 ekranları bugün de MasterChef Türkiye'nin yenin bölümü yayınlanacaktır.

  • 08:30 Oynat Bakalım
  • 14:00 MasterChef Türkiye
  • 20:00 MasterChef Türkiye

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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