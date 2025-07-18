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Ozan Akbaba Uzak Şehir dizisinden ayrıldı mı? Uzak Şehir'in Cihan Alborası'ydı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ozan Akbaba Uzak Şehir dizisinden ayrıldı mı? Uzak Şehir&#039;in Cihan Alborası&#039;ydı
Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Mardin, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D'nin en başarılı yapımları arasında yer alan Uzak Şehir, Mardin'de çekilmektedir. Sezon finaliyle ekranlara kısa bir ara veren dizide yeni sezon heyecanla bekleniyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir'de yeni bir ayrılık haberi gündeme geldi. Diziyi yakından takip edenler Ozan Akbaba Uzak Şehir dizisinden ayrıldı mı? sorusunu sorgulamaya başladı.

Yayınlandığı ilk günden beri izleyicileri ekran başını kilitleyen Uzak Şehir, fenomen bir dizi haline gelmiştir. Konusu itibarıyla aşiret dizisi olan Uzak Şehir yeni sezona bomba gibi başlamaya hazırlanıyor.

Ozan Akbaba Uzak Şehir dizisinden ayrıldı mı? Uzak Şehir'in Cihan Alborası'ydı - 1. Resim

Sezon finali Cihan ve Alya arasındaki yakınlaşmayla bitirken izleyiciler yeni bölümde yaşanacakları beklemeye başladı. Kısa bir aradan sonra oyuncular setlere geri dönecek. Uzak Şehir'i ikinci sezonunda birçok değişiklik yapılması beklenirken Ozan Akbaba Uzak Şehir dizisinden ayrıldı mı? sorusu gündemi meşgul etmeye başladı.

Ozan Akbaba Uzak Şehir dizisinden ayrıldı mı? Uzak Şehir'in Cihan Alborası'ydı - 2. Resim

OZAN AKBABA UZAK ŞEHİR DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Uzak Şehir'in başrol oyuncusu Ozan Akbaba'nın sürpriz bir kararla diziden ayrıldığı iddia edildi. Ayrıca Cihan karakteri için yeni oyuncu arayışları başladığı ortaya atılan spekülasyonlar arasındaydı.

Ozan Akbaba Uzak Şehir dizisinden ayrıldı mı? Uzak Şehir'in Cihan Alborası'ydı - 3. Resim

Ozan Akbaba'nın Uzak Şehir'den ayrıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Konuya ilişkin ne yapım şirketinden ne oyuncudan ayrılacağı yönünde bir açıklama yapılmıştır.

Ozan Akbaba Uzak Şehir dizisinden ayrıldı mı? Uzak Şehir'in Cihan Alborası'ydı - 4. Resim

Ozan Akbaba, Cihan Albora karakteriyle Uzak Şehir'in ikinci sezonunda yer alacaktır. Yani, Ozan Akbaba, Uzak Şehir dizisinden ayrılmamıştır. 

Ozan Akbaba Uzak Şehir dizisinden ayrıldı mı? Uzak Şehir'in Cihan Alborası'ydı - 5. Resim

Cihan Albora karakteriyle izleyicilerinden tam not alan Ozan Akbaba, Uzak Şehir'in çekimleri nedeniyle İstanbul'dan ayrılıp Mardin'e yerleşeceklerini de duyurdu.

Ozan Akbaba Uzak Şehir dizisinden ayrıldı mı? Uzak Şehir'in Cihan Alborası'ydı - 6. Resim

Ozan Akbaba, 'Mardin'e yerleşme durumu, bizim için olmak zorunda. İnsan 6 yaşındaki çocuğundan, çok sevdiği eşinden asla ayrı kalmak istemez. Bir şekilde oraya ayak uyduracağız ve hayat bizim için devam edecek' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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