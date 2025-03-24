Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında, evli mi? Uzak Şehir’de Cihan karakterini oynuyor 

Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında, evli mi? Uzak Şehir’de Cihan karakterini oynuyor 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında, evli mi? Uzak Şehir’de Cihan karakterini oynuyor 
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ozan Akbaba Uzak Şehir dizisiyle ekranlara yeniden geri dönüş yaptı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle hafızalarda yer edinen ve  büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü isim Ozan Akbaba, İlyas Çakırbeyli karakterini oynamıştı. 

Ozan Akbaba Kanal D’nin popüler dizisi Uzak Şehir’de Cihan Albora karakteriyle izleyicisiyle bir araya geldi.  

Başarılı oyuncu Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ile Uzak Şehir  dizisinin başrolünü paylaşıyor.  

Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında, evli mi? Uzak Şehir’de Cihan karakterini oynuyor  - 1. Resim

OZAN AKBABA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 

Ozan Akbaba 9 Haziran 1982 tarihinde Kars'ta doğdu. Lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu.  

Ünlü oyuncu 2005 yılından itibaren oyunculuk kariyerine adım attı ve aynı zamanda film müzikleri de yaptığı biliniyor. 

Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında, evli mi? Uzak Şehir’de Cihan karakterini oynuyor  - 2. Resim

OZAN AKBABA EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI? 

Ozan Akbaba 2017 yılında yapımcı Elif Buket Arıkan ile evlendi. Çiftin 13 Temmuz 2018 tarihinde Ozan Ali isminde bir oğlu dünyaya geldi. 

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Akbaba, zaman zaman oğlu ve eşi ile çekildikleri kareleri takipçileriyle paylaşım yapıyor. 

Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında, evli mi? Uzak Şehir’de Cihan karakterini oynuyor  - 3. Resim

OZAN AKBABA HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI? 

Ozan Akbaba 2015-2021 yılları arasında Atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini oynadı. Ardından  TRT1 ekranlarının dizisi Kasaba Doktoru'nda rol aldı. 

  1. Kasaba Doktoru – 2022 
  2. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2015-2021 
  3. Güldür Güldür 
  4. Poyraz Karayel – 2015 
  5. Arka Sokaklar – 2014 
  6. Kuzey Güney - 2012-2013 
  7. Cennetin Sırları – 2011 
  8. Kavak Yelleri – 2007 
  9. Kırık Kanatlar – 2005 
  10. Anka – Murat 
  11. Aman Reis Duymasın - İlyas Çakırbeyli 
  12. Abluka – Ali 
  13. Mutlak Adalet – Metin 
  14. Krallar Kulübü 
  15. Kadir ve Kardeşleri – Ali 
  16. Ammar: Cin Tarikatı – Kemal 
  17. Sürgün İnek – Selçuk 

Sıkça Sorulan Sorular
Ozan Akbaba Cihan karakterini oynuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

CHP'de 'kılıçlı yemin' çarpıtması! Söze değil eyleme bak, emre itaatsizliği es geçtiler1938'de zulüm zirveye çıkmış! Tek parti CHP iktidarında camilerin yarısı satılmış
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Brighton - Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İngiltere Premier Lig canlı yayın bu akşam ekranlarda! - HaberlerBrighton - Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İngiltere Premier Lig canlı yayın bu akşam ekranlarda!Galatasaray 3. ve 4. yıldızı ne zaman aldı? Yıldızlarının hikayesi - HaberlerGalatasaray 3. ve 4. yıldızı ne zaman aldı? Yıldızlarının hikayesiAltından daha fazla kazandıran yatırım! İslam Memiş yeni kazanç kapısını açıkladı - HaberlerAltından daha fazla kazandıran yatırım! İslam Memiş yeni kazanç kapısını açıkladıYKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Üniversite hayaline adım adım - HaberlerYKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Üniversite hayaline adım adımPrens 3.bölüm ne zaman? Yeni bölüm merakla bekleniyor! - HaberlerPrens 3.bölüm ne zaman? Yeni bölüm merakla bekleniyor!Türk Hava Yolları Ajet indirimli bilet kampanyası! Uçak bileti fiyatları ne kadar? - HaberlerTürk Hava Yolları Ajet indirimli bilet kampanyası! Uçak bileti fiyatları ne kadar?
Sonraki Haber Yükleniyor...