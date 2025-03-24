Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında, evli mi? Uzak Şehir’de Cihan karakterini oynuyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Mart 2025 20:51 - Güncelleme: 24 Mart 2025 20:54 - Güncelleme:

Ozan Akbaba Uzak Şehir dizisiyle ekranlara yeniden geri dönüş yaptı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle hafızalarda yer edinen ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü isim Ozan Akbaba, İlyas Çakırbeyli karakterini oynamıştı.

Ozan Akbaba Kanal D’nin popüler dizisi Uzak Şehir’de Cihan Albora karakteriyle izleyicisiyle bir araya geldi. Başarılı oyuncu Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ile Uzak Şehir dizisinin başrolünü paylaşıyor. OZAN AKBABA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? Ozan Akbaba 9 Haziran 1982 tarihinde Kars'ta doğdu. Lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu. Ünlü oyuncu 2005 yılından itibaren oyunculuk kariyerine adım attı ve aynı zamanda film müzikleri de yaptığı biliniyor. OZAN AKBABA EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI? Ozan Akbaba 2017 yılında yapımcı Elif Buket Arıkan ile evlendi. Çiftin 13 Temmuz 2018 tarihinde Ozan Ali isminde bir oğlu dünyaya geldi. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Akbaba, zaman zaman oğlu ve eşi ile çekildikleri kareleri takipçileriyle paylaşım yapıyor. OZAN AKBABA HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI? Ozan Akbaba 2015-2021 yılları arasında Atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini oynadı. Ardından TRT1 ekranlarının dizisi Kasaba Doktoru'nda rol aldı. Kasaba Doktoru – 2022 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2015-2021 Güldür Güldür Poyraz Karayel – 2015 Arka Sokaklar – 2014 Kuzey Güney - 2012-2013 Cennetin Sırları – 2011 Kavak Yelleri – 2007 Kırık Kanatlar – 2005 Anka – Murat Aman Reis Duymasın - İlyas Çakırbeyli Abluka – Ali Mutlak Adalet – Metin Krallar Kulübü Kadir ve Kardeşleri – Ali Ammar: Cin Tarikatı – Kemal Sürgün İnek – Selçuk Sıkça Sorulan Sorular Ozan Akbaba Uzak Şehir'de hangi karakteri oynuyor? Ozan Akbaba Cihan karakterini oynuyor. İlgili Haber Uzak Şehir oyuncuları kimler? İkinci bölümüyle ekranlara geldi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin