Sertaç Taşdelen neden tutuklandı? Faladdin'in sahibi hakkında soruşturma başlatıldı

Mobil fal ve astroloji uygulamalarıyla tanınan iş insanı Sertaç Taşdelen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Sertaç Taşdelen neden tutuklandı, Sertaç Taşdelen kimdir, serveti ve mal varlığı ne kadar soruları ise kamuoyunun gündeminde yerini aldı.

Mobil fal uygulamalarıyla tanınan "Faladdin" ve "Binnaz" platformlarının kurucusu Sertaç Taşdelen yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan incelemede, dijital ortamda fal, astroloji ve spiritüalizm gibi hizmetler sunan uygulamalardan elde edilen gelirlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıldığı öne sürüldü.

SERTAÇ TAŞDELEN NEDEN TUTUKLANDI?

Faladdin ve Binnaz uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklandı.

Soruşturma mobil uygulamalar ve bu uygulamalara bağlı internet siteleri üzerinden ücret karşılığında fal, astroloji, spiritüalizm ve benzeri hizmetlerin sunulmasının incelemesi ile başladı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu ve bilirkişilerden alınan raporlar doğrultusunda, Taşdelen’in bu dijital platformlar üzerinden suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddia edildi.

Taşdelen’in banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları, taşıtları ve Arteria Yazılım A.Ş. adlı şirketteki ortaklık paylarına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Sertaç Taşdelen, savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SERTAÇ TAŞDELEN KİMDİR?

Sertaç Taşdelen 1983 yılında Ankara’da doğdu. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 22 yaşındayken Dubai’de Ernst & Young’da yönetim danışmanı olarak profesyonel kariyerine başladı.

Annesi Binnaz Hanım’ın hobi olarak ilgilendiği fal bakma fikrinden yola çıkarak, dijital dünyada fal ve astroloji içerikli hizmetler sunan “Binnaz” uygulamasını kurdu. Ardından “Faladdin” adlı mobil uygulamayı geliştirdi.

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Taşdelen, yapay zeka teknolojilerinden de faydalanarak uygulamaların kapsamını geliştirdi ve 120'den fazla ülkede kullanım oranına ulaştı. Kendini bir “teknoloji girişimcisi” ve “kanaat önderi” olarak tanımlayan Sertaç Taşdelen, daha önce de benzer bir soruşturma geçirmiş ancak takipsizlik kararı almıştı.

SERTAÇ TAŞDELEN SERVETİ VE MAL VARLIĞI NE KADAR?

Tutuklama sürecinde alınan ifadesinde Taşdelen, aylık gelirini ortalama 150 bin TL olarak beyan etti. Yürütülen soruşturmada, elde edilen kazançların kaynağı ve büyüklüğü hakkında daha detaylı incelemelere yer verildi.

Mahkeme kararıyla Taşdelen’in banka hesaplarına, dijital ödeme platformlarındaki varlıklarına, taşınır-taşınmaz mal varlıklarına ve şirket hisselerine el konuldu.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, Sertaç Taşdelen yüksek miktarda bir servete sahip olduğu iddialarını reddetti. İfadesinde “yüksek bir mal varlığına sahip değilim” diyerek mütevazı bir gelir düzeyine sahip olduğunu savundu.