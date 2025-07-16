"Faladdin" ve "Binnaz" uygulamalarının sahibi hakkında gözaltı kararı! Sertaç Taşdelen'in mal varlıklarına da el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Faladdin" ve "Binnaz" isimli mobil uygulamalar ile internet sitelerinin kurucusu Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı verildi. Taşdelen'in banka hesapları ile mal varlıklarına da el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Faladdin" ve "Binnaz" isimli mobil uygulamalar ile bunların internet siteleri üzerinden ödeme gerçekleştirilerek fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren şüpheli Sertaç Taşdelen'in yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

NE İLE SUÇLANIYOR?

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın suçtan elde edilen değere ilişkin raporuna, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı'nın raporuna ve alanında uzman bilirkişi raporuna göre fal bakmak ve bu amaçla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde eden ve suç gelirlerini yurt dışına çıkaran şüpheli Sertaç Taşdelen'e ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, deniz taşıtlarına ve Arteria Yazılım A.Ş. şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu. Şüpheli Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı da verilirken, yürütülen soruşturma sürüyor.

Sertaç Taşdemir'in 2021 yılında verdiği bir röportaj.

SERTAÇ TAŞDELEN KİMDİR?

Google Play ve IOS Store'da 10 milyondan fazla indirilen Faladdin uygulamasıyla adını duyuran Sertaç Taşdelen, 2021 yılında verdiği bir röportajda hayatını ve yatırımlarını anlatmıştı.

2005 yılında bir insan kaynakları firmasının Dubai ofisinde 4 yıl görev aldığını anlatan Taşdelen, kurumsal hayattan sıkılıp Sigapur'a taşındığını söylemişti. Burada 'Faladdin' isimli fal uygulamasının fikirlerini hazırlayan Taşdelen, 2010 yılında Binnazabla isimli bir web sitesi kurdu. Site üzerinden kahve falı yorumlatan Taşdelen, ilk fal yorumlarını annesinin yaptığını anlatmıştı.

Artan talebin ardından ekibini genişlettiğini söyleyen Sertaç Taşdelen, uygulamanın milyonlarca kişi tarafından indirilmesiyle birlikte küresel pazara açıldığını söylemişti.

Sertaç Taşdelen, 2021 yılında 'Faladdin' uygulamasının, 25 milyonun üzerinde indirilmeye ulaştığını açıklamıştı.

'Bugüne kadar hiçbir dış yatırım almadan büyüyen bir şirket' ifadeleri dikkat çekerken, hedeflerinin sadece bir fal uygulaması olmakla sınırlı olmadığını, yapay zekâ ve sağlık teknolojileri gibi daha büyük alanlara açılmayı planladıklarını belirtmişti.