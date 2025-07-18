Max Holloway - Dustin Poirier maçı ne zaman, saat kaçta? UFC 318 için heyecan dorukta!
UFC 318 için geri sayım başlamışken Max Holloway- Dustin Poirier maçı ne zaman sorusu gündeme geldi. UFC 318'de üçüncü kez karşı karşıya gelecek Max Holloway- Dustin Poirier maçı yılın en çok ilgi gören organizasyonlarından biri oldu. Peki UFC 318 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Max Holloway - Dustin Poirier mücadelesi için geri sayım başladı. UFC 318 ana kartında yer alan bu dev rövanş, 20 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek. Merakla beklenen karşılaşmanın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı ise resmi olarak duyuruldu. Peki, UFC 318 Max Holloway - Dustin Poirier maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?
MAX HOLLOWAY - DUSTIN POIRIER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UFC’nin dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşan etkinliklerinden biri olan Holloway - Poirier karşılaşması 20 Temmuz Pazar sabahı saat 05.00’te başlayacak. UFC 318 kapsamında gerçekleşecek olan mücadele, Ultimate Fighting Championship takviminde yılın en çok ilgi gören organizasyonlarından biri oldu.
MAX HOLLOWAY - DUSTIN POIRIER MAÇI HANGİ KANALDA?
Tarihi mücadeleye sahne olacak UFC 318, Amerika’daki Smoothie King Center’da düzenlenecek. Max Holloway ile Dustin Poirier üçüncü kez karşı karşıya gelirken bu defa BMF kemeri için savaşacaklar. Mücadele, Türkiye’de S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
UFC 318 KARŞILAŞMALARI
Holloway ile Poirier’in dışında gecede birçok önemli karşılaşma daha gerçekleşecek. UFC 318’de yer alacak karşılaşmalar şu şekilde açıklandı:
Max Holloway - Dustin Poirier
Paulo Costa - Roman Kopylov
Kevin Holland - Daniel Rodriguez
Dan Ige - Patricio Pitbull
Michael Johnson - Daniel Zellhuber
Kyler Phillips - Vinicius Oliveira
Marvin Vettori - Brendan Allen
Francisco Prado - Nikolay Veretennikov
Ateba Gautier - Robert Valentin
Adam Fugitt - Islam Dulatov
Jimmy Crute - Marcin Prachnio
Ryan Spann - Lukasz Brzeski
Brunno Ferreira - Jackson McVey
Carli Judice - Nicolle Caliari
UFC 318 MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?
Tüm dünyadan canlı olarak takip edilecek UFC 318, Türkiye’de S Sport Plus platformu üzerinden yayınlanacak. 20 Temmuz Pazar sabahı 05.00’te başlayacak olan etkinlikte, heyecan dolu karşılaşmalar izleyicilerle buluşacak.