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Max Holloway - Dustin Poirier maçı ne zaman, saat kaçta? UFC 318 için heyecan dorukta!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Max Holloway - Dustin Poirier maçı ne zaman, saat kaçta? UFC 318 için heyecan dorukta!
MMA, UFC, Canlı Yayın, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UFC 318 için geri sayım başlamışken Max Holloway- Dustin Poirier maçı ne zaman sorusu gündeme geldi. UFC 318'de üçüncü kez karşı karşıya gelecek Max Holloway- Dustin Poirier maçı yılın en çok ilgi gören organizasyonlarından biri oldu. Peki UFC 318 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Max Holloway - Dustin Poirier mücadelesi için geri sayım başladı. UFC 318 ana kartında yer alan bu dev rövanş, 20 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek. Merakla beklenen karşılaşmanın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı ise resmi olarak duyuruldu. Peki, UFC 318 Max Holloway - Dustin Poirier maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?

Max Holloway - Dustin Poirier maçı ne zaman, saat kaçta? UFC 318 için heyecan dorukta! - 1. Resim

MAX HOLLOWAY - DUSTIN POIRIER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UFC’nin dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşan etkinliklerinden biri olan Holloway - Poirier karşılaşması 20 Temmuz Pazar sabahı saat 05.00’te başlayacak. UFC 318 kapsamında gerçekleşecek olan mücadele, Ultimate Fighting Championship takviminde yılın en çok ilgi gören organizasyonlarından biri oldu.

Max Holloway - Dustin Poirier maçı ne zaman, saat kaçta? UFC 318 için heyecan dorukta! - 2. Resim

MAX HOLLOWAY - DUSTIN POIRIER MAÇI HANGİ KANALDA?

Tarihi mücadeleye sahne olacak UFC 318, Amerika’daki Smoothie King Center’da düzenlenecek. Max Holloway ile Dustin Poirier üçüncü kez karşı karşıya gelirken bu defa BMF kemeri için savaşacaklar. Mücadele, Türkiye’de S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. 

Max Holloway - Dustin Poirier maçı ne zaman, saat kaçta? UFC 318 için heyecan dorukta! - 3. Resim

UFC 318 KARŞILAŞMALARI

Holloway ile Poirier’in dışında gecede birçok önemli karşılaşma daha gerçekleşecek. UFC 318’de yer alacak karşılaşmalar şu şekilde açıklandı:

Max Holloway - Dustin Poirier

Paulo Costa - Roman Kopylov

Kevin Holland - Daniel Rodriguez

Dan Ige - Patricio Pitbull

Michael Johnson - Daniel Zellhuber

Kyler Phillips - Vinicius Oliveira

Marvin Vettori - Brendan Allen

Francisco Prado - Nikolay Veretennikov

Ateba Gautier - Robert Valentin

Adam Fugitt - Islam Dulatov

Jimmy Crute - Marcin Prachnio

Ryan Spann - Lukasz Brzeski

Brunno Ferreira - Jackson McVey

Carli Judice - Nicolle Caliari

Max Holloway - Dustin Poirier maçı ne zaman, saat kaçta? UFC 318 için heyecan dorukta! - 4. Resim

UFC 318 MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

Tüm dünyadan canlı olarak takip edilecek UFC 318, Türkiye’de S Sport Plus platformu üzerinden yayınlanacak. 20 Temmuz Pazar sabahı 05.00’te başlayacak olan etkinlikte, heyecan dolu karşılaşmalar izleyicilerle buluşacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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