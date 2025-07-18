İbo Aslan - Elekana maçı ne zaman, hangi kanalda? UFC Fight Night için geri sayım başladı

Türk MMA sporcusu İbo Aslan önümüzdeki hafta Abu Dabi'de düzenlenecek UFC Fight Night gecesinde Billy Elekana ile karşı karşıya gelecek. Hafif ağır sıklet kategorisindeki mücadele Etihad Arena’da gerçekleşecek. İbo Aslan - Elekana maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede izlenir merakla araştırılıyor.

UFC’nin en heyecanla beklenen kartlarından biri olan UFC Fight Night: Whittaker vs. de Ridder organizasyonundaki İbo Aslan - Elekana maçı dövüşseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Peki, İbo Aslan - Elekana maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede izlenir?

İBO ASLAN - ELEKANA MAÇI NE ZAMAN?

Türk dövüşçü İbo Aslan, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da Abu Dabi'de düzenlenecek UFC Fight Night etkinliğinde Billy Elekana ile karşılaşacak.

Mücadele hafif ağır sıklet kategorisinde gerçekleşecek ve Etihad Arena'da yapılacak.

İBO ASLAN MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

İbo Aslan’ın Billy Elekana ile yapacağı maçın yayın kanalı henüz açıklanmadı. Yayın bilgisi açıklandığında izleyicilere duyurulacak.

İBO ASLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İbo Aslan gerçek adıyla Halil İbrahim Demiraslan 23 Nisan 1996 tarihinde Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Akçaören köyünde doğmuştur.

The Last Ottoman (Son Osmanlı) lakabıyla bilinen Aslan, profesyonel kariyerine Avusturya’da başladı.

7 yaşındayken ailesiyle birlikte Avusturya’ya göç eden Aslan, ilk olarak futbolla ilgilenmiş, ancak kısa sürede karma dövüş sanatlarına yönelmiştir. Kick boks, güreş ve Brezilya jiu-jitsu disiplinlerinde kendini geliştirerek MMA kariyerine adım atmıştır.

Profesyonel arenadaki çıkışını Dana White’s Contender Series’te aldığı galibiyetle yapan İbo Aslan, 15 Ağustos 2023’te Paulo Renato Jr.’ı teknik nakavtla yenerek UFC’ye katılmaya hak kazandı.

UFC’deki ilk maçını 30 Mart 2024’te Anton Turkalj’a karşı yaptı ve rakibini teknik nakavtla mağlup etti.

Ardından 26 Ekim 2024’te Rafael Cerqueria’yı yalnızca 51 saniyede yenerek dikkatleri üzerine çekti. 22 Şubat 2025’te ise Ion Cuțelaba’ya karşı mücadele etti ve maçı ilk rauntta pes ederek kaybetti.

29 yaşında olan İbo Aslan 1.91 metre boyunda, 93 kilogram ağırlığında. MMA kariyerinde şu ana kadar 16 maça çıkan Aslan, 14 galibiyet (tamamı nakavtla) ve 2 mağlubiyetle yoluna devam ediyor.