Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Sarı kırmızılı ekip transferde sona geldi

Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Sarı kırmızılı ekip transferde sona geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Osimhen Galatasaray&#039;da kalacak mı? Sarı kırmızılı ekip transferde sona geldi
Galatasaray, Victor Osimhen, Transfer, Süper Lig, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de şampiyonluk hedeflerini büyütmek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlesine imza atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroya katılan ve taraftarların gönlünde taht kuran Nijeryalı golcü Victor Osimhen, bu kez bonservisiyle sarı-kırmızılı takıma geliyor. Napoli ile uzun süredir yürütülen görüşmelerde sona gelinirken, transferin detayları da netleşmeye başladı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen ve gösterdiği etkileyici performansla taraftarın gönlünü kazanan Nijeryalı yıldız, yeniden Galatasaray’a katılmaya hazırlanıyor.

Napoli ile yürütülen uzun soluklu pazarlıklarda sona gelinirken, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Peki, Osimhen Galatasaray'da kalacak mı?

Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Sarı kırmızılı ekip transferde sona geldi - 1. Resim

OSIMHEN GALATASARAY'DA KALACAK MI?

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in geleceği merakla bekleniyordu.

Gösterdiği olağanüstü performansla Süper Lig’e damga vuran golcü futbolcunun sarı-kırmızılı forma altındaki geleceği büyük oranda netleşti.

Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Sarı kırmızılı ekip transferde sona geldi - 2. Resim

Galatasaray yönetimi, teknik heyetin de onayıyla Osimhen’i bonservisiyle kadroya katmak için Napoli ile yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaştı.

Hem taraftarın hem de kulübün yoğun isteğiyle Galatasaray'da kalması beklenen Osimhen için artık imzaların atılması an meselesi olarak görülüyor.

Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Sarı kırmızılı ekip transferde sona geldi - 3. Resim

OSIMHEN GALATASARAY'DAN GİDECEK Mİ?

Osimhen'in Galatasaray’dan ayrılması şu an için gündemde değil. Osimhen'in de sarı-kırmızılı kulüpte kalmaya istekli olduğu ve Avrupa’dan gelen çok sayıda astronomik teklife rağmen tercihini Galatasaray’dan yana kullandığı ifade ediliyor.

Galatasaray yönetiminin, Napoli’ye bu yaz 40 milyon euro peşin, 2026’ya kadar da toplamda 35 milyon euro daha ödeyerek Osimhen’in bonservisini tamamen alması planlanıyor.

Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Sarı kırmızılı ekip transferde sona geldi - 4. Resim

OSIMHEN TRANSFER SON DURUM

İtalyan medyası ve kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Galatasaray, Osimhen’in transferinde son detayları netleştirmek üzere.

3+1 yıllık sözleşme imzalanması beklenen yıldız oyuncunun, yıllık 16 milyon euro garanti ücret alacağı belirtiliyor.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, bu transferin Ocak ayından bu yana planlandığını ve Osimhen’in tüm büyük tekliflere rağmen Galatasaray’ı seçtiğini kamuoyuna açıkladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray'dan KAP'a Florya bildirimi! İmzalar atıldıMax Holloway - Dustin Poirier maçı ne zaman, saat kaçta? UFC 318 için heyecan dorukta!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bu akşam hangi fimler var? 18 Temmuz 2025 TV yayın akışı belli oldu - HaberlerBu akşam hangi fimler var? 18 Temmuz 2025 TV yayın akışı belli olduOzan Akbaba Uzak Şehir dizisinden ayrıldı mı? Uzak Şehir'in Cihan Alborası'ydı - HaberlerOzan Akbaba Uzak Şehir dizisinden ayrıldı mı? Uzak Şehir'in Cihan Alborası'ydıMax Holloway - Dustin Poirier maçı ne zaman, saat kaçta? UFC 318 için heyecan dorukta! - HaberlerMax Holloway - Dustin Poirier maçı ne zaman, saat kaçta? UFC 318 için heyecan dorukta!Çello Mustafa öldü mü? Sosyal medya fenomeni Mustafa Anıl Yıldırım'ın hayatını kaybettiği iddia edildi - HaberlerÇello Mustafa öldü mü? Sosyal medya fenomeni Mustafa Anıl Yıldırım'ın hayatını kaybettiği iddia edildiSertaç Taşdelen neden tutuklandı? Faladdin'in sahibi hakkında soruşturma başlatıldı - HaberlerSertaç Taşdelen neden tutuklandı? Faladdin'in sahibi hakkında soruşturma başlatıldıBu hafta sonu hangi sınavlar var? 19-20 Temmuz ÖSYM sınav takvimi - HaberlerBu hafta sonu hangi sınavlar var? 19-20 Temmuz ÖSYM sınav takvimi
Sonraki Haber Yükleniyor...