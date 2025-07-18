Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Sarı kırmızılı ekip transferde sona geldi

Süper Lig'de şampiyonluk hedeflerini büyütmek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlesine imza atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroya katılan ve taraftarların gönlünde taht kuran Nijeryalı golcü Victor Osimhen, bu kez bonservisiyle sarı-kırmızılı takıma geliyor. Napoli ile uzun süredir yürütülen görüşmelerde sona gelinirken, transferin detayları da netleşmeye başladı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen ve gösterdiği etkileyici performansla taraftarın gönlünü kazanan Nijeryalı yıldız, yeniden Galatasaray’a katılmaya hazırlanıyor.

Napoli ile yürütülen uzun soluklu pazarlıklarda sona gelinirken, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Peki, Osimhen Galatasaray'da kalacak mı?

OSIMHEN GALATASARAY'DA KALACAK MI?

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in geleceği merakla bekleniyordu.

Gösterdiği olağanüstü performansla Süper Lig’e damga vuran golcü futbolcunun sarı-kırmızılı forma altındaki geleceği büyük oranda netleşti.

Galatasaray yönetimi, teknik heyetin de onayıyla Osimhen’i bonservisiyle kadroya katmak için Napoli ile yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaştı.

Hem taraftarın hem de kulübün yoğun isteğiyle Galatasaray'da kalması beklenen Osimhen için artık imzaların atılması an meselesi olarak görülüyor.

OSIMHEN GALATASARAY'DAN GİDECEK Mİ?

Osimhen'in Galatasaray’dan ayrılması şu an için gündemde değil. Osimhen'in de sarı-kırmızılı kulüpte kalmaya istekli olduğu ve Avrupa’dan gelen çok sayıda astronomik teklife rağmen tercihini Galatasaray’dan yana kullandığı ifade ediliyor.

Galatasaray yönetiminin, Napoli’ye bu yaz 40 milyon euro peşin, 2026’ya kadar da toplamda 35 milyon euro daha ödeyerek Osimhen’in bonservisini tamamen alması planlanıyor.

OSIMHEN TRANSFER SON DURUM

İtalyan medyası ve kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Galatasaray, Osimhen’in transferinde son detayları netleştirmek üzere.

3+1 yıllık sözleşme imzalanması beklenen yıldız oyuncunun, yıllık 16 milyon euro garanti ücret alacağı belirtiliyor.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, bu transferin Ocak ayından bu yana planlandığını ve Osimhen’in tüm büyük tekliflere rağmen Galatasaray’ı seçtiğini kamuoyuna açıkladı.