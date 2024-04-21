Sultanlar Ligi 39. şampiyonu Fenerbahçe oldu

Play Off mücadelesinin 5'inci maçında karşı karşıya gelen Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit mücadelesi kaç kaç bitti, Sultanlar Ligi şampiyonu kim oldu araştırılıyor. 2023/2024 sezonunun şampiyonu belli oldu.

Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Sultan Ligi play off mücadelesi şampiyonu kim oldu, maç kaç kaç bitti gündeme geldi. Bugün oynanan mücadelenin ardından şampiyon belli oldu.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda bugün 19.00'da başlayan şampiyonluk mücadelesinin galibi 3- 0 skorla Fenerbahçe Opet oldu.

Fenerbahçe Opet, üst üste iki kez toplamda 7 kez Sultanlar Ligi şampiyonu oldu.