Survivor 15 Nisan eleme adayı kırmızı takımdan Yunus Emre oldu

Survivor haftanın 3. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı soruları araştırılıy

Dün akşam (15 Nisan 2024 Pazartesi) oynanan kırmızı ve mavi takım arasındaki dokunulmazlık oyunu sonrası haftanın üçüncü eleme adayı kim oldu gündeme geldi.

Birleşme partisi öncesi yapılacak son elemenin adayları yavaş yavaş belli oluyor.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım eleme adayını belirlemek için konseyde toplandı.

Yapılan oylama sonucu Yunus Emre 5 oy, Sercan 3 oy aldı. Haftanın üçüncü eleme adayı oy çoğunluğu ile Yunus Emre oldu.

Haftanın birinci ve ikinci adayları Özgür ve Yaman olmuştu.

Dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım dokunulmazlığı kazanmak ve aynı zamanda yiyecek ödülüne de sahip olmak için kıyasıya mücadele etti.

İlk etap, Furkan ve Avatar Atakan'ın yarışından Furkan'ın galip gelmesiyle avantajı 8-5 mavi takım elde etmiş oldu.

Bayrak yarışına giden iki takım son sayı için parkura Aleyna-Sercan, Seda-Ogeday eşleşmesi ile çıktı.

Atışları önde tamamlayan mavi takım 12-6 skorla kırmızı takımı yendi ve haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanmış oldu.