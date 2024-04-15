Survivor haftanın (14 Nisan) ikinci eleme adayı Yaman oldu

Survivor haftanın ikinci eleme adayı kim, dokunulmazlığı hangi takım kazandı araştırılıyor.

Survivor All Star 14 Nisan tarihli bölümde oynanan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu soruları gündeme geldi.

Kırmızı ve mavi takım arasındaki kıyasıya mücadelenin galibi 12-10 skorla kırmızı takım oldu.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, konseyde eleme potasına gidecek ismi belirledi.

5 oy alan Yaman, haftanın eleme adayı oldu.

Dokunulmazlık oyunu esnasında Nagihan ve Damla arasındaki gerilim konseye de taşındı.

Acun Ilıcalı, Ogeday'la ilk dokunulmazlık oyununda yaşanan tartışma sonucu Yunus Emre'nin 8 oyunda oynanamama ve 8 ödülden yararlanmama cezalarını aldığını duyurdu.