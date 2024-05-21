Tam bursla Harvard Üniversitesi Fizik Bölümü’nü kazanan Sıla Nur Yorulmaz, Türkiye'deki 6 öğrenciden bir tanesi oldu

12.8 milyon liralık tam bursla Harvard Üniversitesi'ne giden isim gündemde yer alırken Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, sosyal medya hesabında başarılı ismi kutladı. 12. sınıf öğrencisi olan Sıla Nur Yorulmaz hakkında kimdir, hangi lisede okudu gibi sorular araştırılıyor.

Kuantum bilgisayarı, havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarda çalışmalar yürüten 18 yaşındaki genç kızın başarısı gündemde yer alırken Sıla Nur Yorulmaz'ın kim olduğu ve hayatı merak edildi. Vatandaşlar kaç yaşında olduğunu da merak ediyor.

Yorulmaz, Üsküdar Amerikan Lisesi'nden eğitim gördü. Eğitim ve konaklama masraflarının karşılanarak 12.8 milyon liralık tam bursla Harvard Üniversitesi Fizik Bölümü’nü kazandı. Bilim ve Sanat Merkezi kapsamında İHA tasarlamasıyla da gururlandıran isim, yıllık 88 bin dolarlık tam burs almaya hak kazandı.

Sıla Nur Yorulmaz, insansız hava aracı tasarımı ve karbondioksit emilimini maksimize eden filtre geliştirmelerinde de adından söz ettirirken Sinem Dedetaş sosyal medya hesabından başarısını şöyle kutladı:

"Sizlerle Üsküdar Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi Fizik Proje 12. sınıf öğrencisi Sıla Nur Yorulmaz’ı tanıştırmak istiyorum. 12.8 milyon liralık tam bursla Harvard Üniversitesi Fizik Bölümü’nü kazanan Sıla, Harvard Üniversitesi’ni akademik bursla kazanan Türkiye'deki 6 öğrenciden biri.

Kuantum bilgisayarı, havacılık ve uzay teknolojileri alanında çalışmalarını devam ettiren Sıla, Üsküdar Belediyesi kısmi sponsorluğunda yapımı gerçekleşen ÜSKÜDAR İHA'nın da yazılımını gerçekleştirdi. Kendisi ile tanışmak, sohbet etmek beni çok mutlu etti. Bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyor ve onu yanaklarından öpüyorum."