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UFC 302 Islam Makhachev - Dustin Poirier karşılaşması 2 Haziran'da oynanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
UFC 302 Islam Makhachev - Dustin Poirier karşılaşması 2 Haziran&#039;da oynanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UFC 302'de gerçekleşecek olan mücadeleye kısa süre kala heyecan arttı. William Morris Endeavor'un sahip olduğu Amerikalı karma dövüş sanatları olan UFC'de Islam Makhachev ile Dustin Poirier ringe çıkacak. Takip etmek isteyenler ise UFC 302 ne zaman, saat kaçta aramasını yapıyor.

Dünya çapında takip edilen UFC'de gerçekleşecek olan mücadeleye çok az süre kala Islam maçı ne zaman merak ediliyor. Dünyanın en büyük karma dövüş sanatları organizasyonu olan organizasyonda Makhachev ve Poirier karşılaşıyor.

Karşılaşma 2 Haziran günü 05.00'te başlayacak. Az bir süre kalmasıyla beraber sosyal medyada dövüşe dair paylaşımlar gündem olmaya başladı. Türkiye saati ile sabahın erken saatlerinde oynanacak olan karşılaşma Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Prudential Center'da yapılacak.

UFC 302 Islam Makhachev - Dustin Poirier karşılaşması 2 Haziran'da oynanacak - 1. Resim

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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