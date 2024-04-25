Uyku apnesi olan kişi sürücü belgesi alamayacak

Uyku apnesi olanlar ehliyet alacak mı, sorusu cevap buldu. Ehliyet alacakları yakından ilgilendiren bir karar çıktı. Peki, uyku apnesi olan ehliyet alamaz mı? Uyku apnesi olanların ehliyeti iptal olur mu? Uyku apnesi yüzde kaç engelli raporu alır? İşte detaylar...

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde milyonlarca sürücüyü etkileyecek önemli bir değişiklik yapıldı. Artık uyku apnesi tanısı konan kişiler ehliyet alamayacak veya ehliyetlerini yenileyemeyecek.

Ehliyet alımı ve ehliyet yenileme süreciyle ilgili yeni bir döneme girildi.

Alınan kararla birlikte 'uyku apnesi' olanlara ehliyet kapısı kapandı.

Bu yeni düzenlemeyle birlikte, uyku apnesi sendromu olan kişilerin öncelikle tedavi olmaları gerekecek.

UYKU APNESİ OLANLARIN EHLİYETİ İPTAL OLUR MU?

Uzman hekim uyku laboratuvarında kişiye uyku tetkiki yapacak. Bu tetkik sonucunda uyku apnesi tespit edilmez ise kişinin ehliyet almasında hiçbir sakınca olmayacak.

Uyku apnesi tanısı konursa kişi ehliyet alamayacak, mevcut ehliyetini yenileyemeyecek ve derhal tedavisine başlanması gerekecek.

UYKU APNESİ RAPORU İLE ARAÇ ALINIR MI?