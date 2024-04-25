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Uyku apnesi olan kişi sürücü belgesi alamayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Uyku apnesi olan kişi sürücü belgesi alamayacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uyku apnesi olanlar ehliyet alacak mı, sorusu cevap buldu. Ehliyet alacakları yakından ilgilendiren bir karar çıktı. Peki, uyku apnesi olan ehliyet alamaz mı? Uyku apnesi olanların ehliyeti iptal olur mu? Uyku apnesi yüzde kaç engelli raporu alır? İşte detaylar...

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde milyonlarca sürücüyü etkileyecek önemli bir değişiklik yapıldı. Artık uyku apnesi tanısı konan kişiler ehliyet alamayacak veya ehliyetlerini yenileyemeyecek.

Ehliyet alımı ve ehliyet yenileme süreciyle ilgili yeni bir döneme girildi.

Alınan kararla birlikte 'uyku apnesi' olanlara ehliyet kapısı kapandı. 

Bu yeni düzenlemeyle birlikte, uyku apnesi sendromu olan kişilerin öncelikle tedavi olmaları gerekecek.

UYKU APNESİ OLANLARIN EHLİYETİ İPTAL OLUR MU?

Uzman hekim uyku laboratuvarında kişiye uyku tetkiki yapacak. Bu tetkik sonucunda uyku apnesi tespit edilmez ise kişinin ehliyet almasında hiçbir sakınca olmayacak.

Uyku apnesi tanısı konursa kişi ehliyet alamayacak, mevcut ehliyetini yenileyemeyecek ve derhal tedavisine başlanması gerekecek.

UYKU APNESİ RAPORU İLE ARAÇ ALINIR MI?

Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu ile ilgili olarak; ağır derecede apnesi olanlar (AHI>30/saat) veya orta derecede apne (15

UYKU APNESİ NEDİR?

Uyku apnesi, bir kişinin uyku sırasında solunumunun geçici olarak durması veya azalması durumunu ifade eder. 

UYKU APNESİ YÜZDE KAÇ ENGELLİ RAPORU ALIR?

Buna göre; insomni grubu en fazla 10 puan alabiliyorken, uykuda solunum bozuklukları Apne hipopne indeksi baz alınarak hafif grup için 5 puan, orta ağırlıklıktaki gruba 10 puan, indeksin 30 un üzerinde olduğu ağır gruba ise 35 puan engelli puanı verilmiştir.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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