Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli oldu

Kanal D ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana güçlü senaryosu, etkileyici oyunculuk performansları ve duygusal sahneleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ve reytinglerin üst sıralarında yerini koruyan Uzak Şehir dizisinde 2. sezon tarihi belli oldu. 28. bölümüyle sezon finali yapan dizi, yaz tatilinin ardından ekranlara geri dönüyor.

Peki, Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Dizinin hayranları ve izleyiciler tarafından merak ediliyor.

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, ilk sezon sonrası yaz tatiline girmişti. İzleyiciler, 28. bölümüyle sezon finali yapan dizinin 2. sezonunu heyecanla bekliyor. 24 Ağustos Pazar akşamı 2. sezon çekimlerine başlayan Uzak Şehir dizisi, Mardin’de set çalışmalarına devam ediyor.

Dizinin 2. sezonunun 8 veya 15 Eylül 2025 Pazartesi akşamı yayınlanması öngörülüyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş, Uzak Şehir 2. sezon başlangıç tarihini açıkladı.

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı Uzak Şehir dizisinde 2. sezon 15 Eylül Pazartesi akşamı başlıyor. Dizinin yeni sezonunda Banu Fotocan ile Özge Erdem gibi yeni oyuncular yer alıyor.

Dizinin 2. sezonu ve fragmanıyla ilgili güncel bilgilere, Kanal D’nin resmi web sitesi veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabiliyor.