Vizontele filmi 2000 yılında çekildi
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Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak'ın birlikte yaptığı Vizontele filminin televizyon ekranlarında yeniden yayınlanmasının ardından ne zaman, nerede çekildi soruları gündeme geldi. Televizyon ekranlarının sevilen yapımlarından olan Vizontele'nin oyuncu kadrosu...
Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı film, uzun yıllardır sevilerek izleniyor. Bu akşam ekranlara gelmesiyle beraber oyuncu kadrosunda yer alan isimler ve çekildiği yıl merak konusu oldu.
Film, 2000 yapımlı olurken senaryosunu Yılmaz Erdoğan yazdı. Hikaye Hakkari'de gerçekleşse de çekimler Van'ın Gevaş ilçesinde gerçekleşti.
1974 senesinde Hakkari'ye televizyonun gelmesini konu ele alan film, şehrin delisi olarak anılan Emin dikkat çekiyor. Aslında deli olmayan Emin, şehrin tüm teknolojik aletlerini tamir eden bir karakter olarak karşımıza çıkıyor.
Filmde yer alan oyuncular şöyle:
Yılmaz Erdoğan - Deli Emin
Demet Akbağ - Sıti Ana
Altan Erkekli - Nazmi
Cem Yılmaz - Fikri
Şebnem Sönmez - Gülizar
Bican Günalan - Sezgin
Erdal Tosun - Şeyhmuz
Cezmi Baskın - Latif
Meral Çetinkaya - Nevin
Yasemin Alkaya - Gülşen
Zeynep Tokuş - Asiye
İclal Aydın - Reyhan
Erkan Can - Mela Hüseyin
Tolga Çevik - Nazif
Mesut Çakarlı - Rıfat
Tuncer Salman - Ahmet
Serhat Özcan - Engin
Şafak Sezer - Veli
Şener Kökkaya - Basri
Zerrin Sümer - Zerrin
Kaynak: Türkiye Gazetesi