Vizontele filmi 2000 yılında çekildi

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Haziran 2024 20:29 - Güncelleme: 3 Haziran 2024 20:33 - Güncelleme:

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Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak'ın birlikte yaptığı Vizontele filminin televizyon ekranlarında yeniden yayınlanmasının ardından ne zaman, nerede çekildi soruları gündeme geldi. Televizyon ekranlarının sevilen yapımlarından olan Vizontele'nin oyuncu kadrosu...