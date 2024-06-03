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Vizontele filmi 2000 yılında çekildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Vizontele filmi 2000 yılında çekildi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak'ın birlikte yaptığı Vizontele filminin televizyon ekranlarında yeniden yayınlanmasının ardından ne zaman, nerede çekildi soruları gündeme geldi. Televizyon ekranlarının sevilen yapımlarından olan Vizontele'nin oyuncu kadrosu...

Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı film, uzun yıllardır sevilerek izleniyor. Bu akşam ekranlara gelmesiyle beraber oyuncu kadrosunda yer alan isimler ve çekildiği yıl merak konusu oldu.

Film, 2000 yapımlı olurken senaryosunu Yılmaz Erdoğan yazdı. Hikaye Hakkari'de gerçekleşse de çekimler Van'ın Gevaş ilçesinde gerçekleşti. 

1974 senesinde Hakkari'ye televizyonun gelmesini konu ele alan film, şehrin delisi olarak anılan Emin dikkat çekiyor. Aslında deli olmayan Emin, şehrin tüm teknolojik aletlerini tamir eden bir karakter olarak karşımıza çıkıyor.

Filmde yer alan oyuncular şöyle:

Yılmaz Erdoğan - Deli Emin

Demet Akbağ - Sıti Ana

Altan Erkekli - Nazmi

Cem Yılmaz - Fikri

Şebnem Sönmez - Gülizar

Bican Günalan - Sezgin

Erdal Tosun - Şeyhmuz

Cezmi Baskın - Latif

Meral Çetinkaya - Nevin

Yasemin Alkaya - Gülşen

Zeynep Tokuş - Asiye

Vizontele filmi 2000 yılında çekildi - 1. Resim

İclal Aydın - Reyhan

Erkan Can - Mela Hüseyin

Tolga Çevik - Nazif

Mesut Çakarlı - Rıfat

Tuncer Salman - Ahmet

Serhat Özcan - Engin

Şafak Sezer - Veli

Şener Kökkaya - Basri

Zerrin Sümer - Zerrin

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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