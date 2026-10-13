Yarın İstanbul'da okullar tatil mi, 14 Ekim okullar var mı? Meteoroloji uyarısı sonrası gündemde

İstanbul’da 14 Ekim Çarşamba günü beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle öğrenciler ile velilerin gözü okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevrildi. Avrupa Yakası’nın batısında çok kuvvetli yağış beklenirken “Yarın İstanbul’da okullar tatil mi?” ve “14 Ekim Çarşamba okullar var mı?” soruları araştırılıyor. Gözler İstanbul Valiliği'nden gelecek açıklamalara çevrildi.

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İstanbul için peş peşe gelen yağış ve rüzgar uyarılarının ardından 14 Ekim 2026 Çarşamba günü eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerini paylaşarak bazı ilçelerde çok kuvvetli yağış, kent genelinde ise kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini duyurdu.

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da 14 Ekim Çarşamba günü okulların tatil edildiğine ilişkin şu ana kadar resmi bir duyuru yayımlanmadı. Bu nedenle mevcut durumda eğitim öğretim takviminin normal şekilde devam etmesi bekleniyor. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı sonrasında özellikle öğrenciler ve veliler İstanbul Valiliği tarafından yapılabilecek yeni bir açıklamayı takip ediyor.

İstanbul Valiliği’nin paylaştığı meteorolojik değerlendirmeye göre sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 14 Ekim Çarşamba sabahından itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Büyükçekmece, Eyüp, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Başakşehir’de ise yağışların yer yer çok kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama riskine karşı tedbirli olunması istendi.

Yarın İstanbulda okullar tatil mi, 14 Ekim okullar var mı? Meteoroloji uyarısı sonrası gündemde

14 EKİM OKULLAR VAR MI?

14 Ekim 2026 Çarşamba günü İstanbul’da okulların kapatıldığına ilişkin resmi bir karar bulunmadığı için şu an için okulların açık olması bekleniyor.

14 EKİM ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da 14 Ekim Çarşamba günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisini artırması bekleniyor. Avrupa Yakası’nın batı kesimlerindeki Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Büyükçekmece, Eyüp, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Başakşehir’de yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre İstanbul’da sağanak ve fırtınanın 14 Ekim’de kuvvetlenmesinin beklendiği aktarılıyor.

Rüzgarın çarşamba ve perşembe günleri kuzeyli yönlerden zaman zaman 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli, yer yer ise 60-80 kilometre/saat hızla kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte hissedilir derecede düşerek mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul’da aralıklarla 17 Ekim Cumartesi öğleden sonraya kadar devam etmesi öngörülüyor.

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