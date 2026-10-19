Türkistân’ın en büyük velîlerinden Ubeydullah-ı Ahrâr hazretlerinin bir talebesi vardı.

Bu zâtın emriyle gittiği bir ticâretten dönüyordu ki, yolda bir grup harâmîyle karşılaştılar...

Kervan, kıymetli mallarla doluydu.

Ama hiç endîşe etmedi.

Kendi kendine;

“Beni, üstâdım gönderdi. Öyleyse bir şey olmaz” dedi.

Gözlerini kapadı.

“Yâ Rabbî! Hocamın hürmetine bize yardım et” dedi.

Sonra çekti kılıcını.

Ve saldırdı onlara!

O bir tek kişi, âdeta bir "ordu" göründü o eşkıyâlara.

Korkup dağıldılar!

Kervan kurtulmuştu.

Nihâyet üstâdının huzûruna vardı.

Büyük velî neşeliydi.

O delikanlıya;

“Geçmiş olsun evlâdım! Allah diyen mahrum kalmaz” buyurdu.

● ● ●

Bu zât, bir gün sevdiklerine;

“Günâhın büyüğü küçüğü olmaz. Günâhın küçüğü de büyüktür” buyurdu.

Dinliyenler;

“Bunu biraz açar mısınız efendim” dediler.

Büyük velî de;

“Günâhın cinsi değil, kime karşı işlendiği mühimdir. Kul, günâh işlemekle kime karşı gelmiş, kime isyân etmiştir? Tabii ki Allahü teâlâya isyân edilmiştir, öyle ise, günâhın küçüğü de, çok büyüktür” buyurdu.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...