Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

"Ben artık ölüler arasındayım!"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Kaydet
|

Sa'd bin Rebî “radıyallahü anh”, Uhud'da büyük kahramanlıklar gösterdi!

Vücûdu delik deşik oldu.

Bir ara ortalık karıştı!

Eshap dağıldılar...

O, hiç gevşeklik göstermeyip, Eshâb-ı kirâm’a seslenerek, Akabe bîatında, canlarını fedâ edeceklerine dâir verdikleri sözü ve yemîni hâtırlattı.

Nihâyet savaş bitti.

Düşman çekilip gitti.

Efendimiz, Eshâba;

"Sa'd bin Rebî ne hâldedir? Canlılar arasında mı, yoksa ölüler içinde mi, kim bir haber getirir?" diye sordu.

Ve bir yeri gösterip;

"Onu şurada görmüştüm” buyurdular.

Ensâr’dan bir zât;

Ben araştırayım yâ Resûlallah" dedi.

Ve Resûlullah’ın işâret buyurduğu tarafa gitti.

Şehitlerin arasına geldi.

Ve seslendi ki:

"Yâ Sa'd! Beni Resûlullah gönderdi."

Hazret-i Sa'd işitti.

Biraz kımıldandı.

Ve o gelen sahâbî;

"Yâ Sa'd! Resûlullah, senin sağ mı, yoksa şehit mi olduğunu araştırıp kendisine haber vermemi emretti" diye seslendi.

Hazret-i Sa'd;

"Ben artık ölüler arasındayım. Resûlullah’a selâmımı arz et ve benim tarafımdan Allahü teâlâ Sevgili Peygamberini en üstün mükâfatla mükâfatlandırsın diye duâ ettiğimi arz et" dedi.

Sonra "Allah!” dedi.

Ve rûhunu teslîm etti.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.