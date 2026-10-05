Sa'd bin Rebî “radıyallahü anh”, Uhud'da büyük kahramanlıklar gösterdi!

Vücûdu delik deşik oldu.

Bir ara ortalık karıştı!

Eshap dağıldılar...

O, hiç gevşeklik göstermeyip, Eshâb-ı kirâm’a seslenerek, Akabe bîatında, canlarını fedâ edeceklerine dâir verdikleri sözü ve yemîni hâtırlattı.

Nihâyet savaş bitti.

Düşman çekilip gitti.

Efendimiz, Eshâba;

"Sa'd bin Rebî ne hâldedir? Canlılar arasında mı, yoksa ölüler içinde mi, kim bir haber getirir?" diye sordu.

Ve bir yeri gösterip;

"Onu şurada görmüştüm” buyurdular.

Ensâr’dan bir zât;

“Ben araştırayım yâ Resûlallah" dedi.

Ve Resûlullah’ın işâret buyurduğu tarafa gitti.

Şehitlerin arasına geldi.

Ve seslendi ki:

"Yâ Sa'd! Beni Resûlullah gönderdi."

Hazret-i Sa'd işitti.

Biraz kımıldandı.

Ve o gelen sahâbî;

"Yâ Sa'd! Resûlullah, senin sağ mı, yoksa şehit mi olduğunu araştırıp kendisine haber vermemi emretti" diye seslendi.

Hazret-i Sa'd;

"Ben artık ölüler arasındayım. Resûlullah’a selâmımı arz et ve benim tarafımdan Allahü teâlâ Sevgili Peygamberini en üstün mükâfatla mükâfatlandırsın diye duâ ettiğimi arz et" dedi.

Sonra "Allah!” dedi.

Ve rûhunu teslîm etti.

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