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"Duâya ihtiyâcım var efendim"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
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Seyyid Ebül Vefâ hazretlerinin huzûruna bir gün sevdiği bir tüccar gelip;

“Efendim, duâya çok ihtiyâcım var, izniniz olursa para kazanmak için sefere çıkacağım” dedi.

Büyük velî onu dinledi.

Ve sabırdan bahsedip;

“İnsan, başına gelen her türlü belâya sabredip şikâyet etmemesi gerekir” buyurdu.

Adam bir şey anlamadı

Niçin böyle söylemişti?

Sormaya da utandı!

Mübârek elini öpüp çıktı sefere.

Gerçekten de çok para kazandı.

Çok malla geri dönüyordu ki, yolda "eşkıyâlar" saldırdı. Ve ne kadar malı varsa, hepsini yağma edip kaçtılar.

Perîşan olmuştu!

Ne yapacağını şaşırdı!

Bitkin hâlde memleketine geldi.

Ebül Vefâ hazretlerinin huzûruna girip, başına gelenleri anlattı.

Sonra da;

“Asıl niyetim hacca gitmekti efendim, ondan da mahrum oldum” diye arz etti.

Büyük velî buyurdu ki:

“Hacca birlikte gidelim.”

“Şimdi mi efendim?”

“Evet şimdi.”

“Ama bugün Arefe yetişemeyiz ki!”

“İnşallah yetişiriz” dedi.

Ve çıktılar evden.

Birkaç adım gitmişlerdi ki, Beytullah'ın önünde buldular kendilerini.

Haccı îfa ettiler.

Ve aynı gün geri döndüler.

Allah dostları için bunlar olağan şeylerdir. Çünkü her şeyi yaratan, Allahü teâlâdır. O, her şeye kâdirdir.

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