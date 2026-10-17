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Tıraşın yarısında kalkıp giden zat!

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
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Konya’da dünyâya gelen Seyyid Ebül Vefâ hazretleri, bir gün berberde tıraş oluyordu.

Tıraşın yarısında kalktı.

Ve hızla bir yöne gitti.

Berber merak etti hâliyle.

Niçin böyle acele gittiğine bir mânâ veremedi.

Ancak yarım saat geçti.

Birden geri gelip oturdu yine berber koltuğuna.

Berber tıraşa başlayıp;

“Merak ettim efendim. Az önce âcil olarak kalkıp gittiniz. Nereye gitmiştiniz?” diye sordu.

Büyük velî, ona;

“Falan köye gitmiştim. Orası deniz kenarıdır ve buraya bir günlük mesâfededir” buyurdu.

Sonra ricâ etti ki:

'Sen, yarın o köye git.

Orada şöyle şöyle bir kimse olacak.

Onu bul ve kendisine de ki:

-Siz denizde seyahatteydiniz. Fırtınaya tutuldunuz. Geminiz batacaktı.

(Eğer kurtulursak, Ebül Vefâ hazretlerine on bin dînar vereceğiz) diye nezrettiniz.

O esnâda biri geldi.

Başı yarım tıraşlıydı.

Geminizi düzeltti.

Ve siz de kurtuldunuz...'

Bunları ona söyle.

Ve o parayı al, bana getir!”

Berber dinleyip;

“Başüstüne efendim” dedi.

Ve gidip buldu o adamı.

Bunları söyleyince, adamcağız çıkarıp verdi ona on bin dînarı.

Üstelik de teşekkür etti kendisine.

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