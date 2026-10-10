"Üstâdın vazîfeleri nelerdir?”

Seyyid Ebül Vefâ hazretlerinin bir talebesi;

“Efendim, talebenin hocasına, hocanın da talebesine karşı vazîfeleri nedir?” diye sordu.

Bu zât cevâben;

“Bu suâlin cevâbını, ancak yaşayarak anlarsın” dedi.

Ve bir gün geldi. O genci çağırıp;

“Mısır'a git. Bir kimse benim için bin dînar nezretmiş. O parayı al getir” buyurdu.

Talebe sevindi... “Başüstüne efendim” dedi.

Mısır’a gelip, ilk rastladığına sordu:

“Ebül Vefâ hazretlerini tanır mısın?”

O kimse de; “Hocamdır” dedi.

Ona bin dînar uzatıp;

“Bu parayı hocana verir misin?” diye ricâ etti.

Genç talebe; “Tabii veririm” dedi.

“Ben de bunun için geldim.”

O bin dînarı alıp dönüşe geçti.

O ara güzel bir kadın gördü.

Ve ona âşık oldu.

Kadın, birisiyle ona;

“Benimle olmak istersen, cebine bin dînar koyup filân yere gel” diye haber gönderdi...

Teklîfi kabûl etti.

O gece buluştular.

O ara gâipten bir “el” belirdi birdenbire.

Talebe, tanımıştı hocasının elini.

Korkudan bayılıp düştü!

Kendine gelince, koşup köyüne giden bir kervana katıldı hemen.

Kadın da peşinden.

Ebül Vefâ hazretleri, o talebeye;

“İkiniz birlikte gelin” buyurdu.

Korkarak içeri girdiler!

Ebül Vefâ hazretleri, nikâhlarını kıyıp onları evlendirdi.

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