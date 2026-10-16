Kefir de bira gibidir

“Çoğu sarhoş eden içkinin, azını içmek de haramdır”

Sual: Kefir gibi sütten imal edilen içeceklerin dinimiz açısından kullanılmasında bir mahzur var mıdır?

Cevap: Alkollü içkilerin zehir olduğunu, tıp kitapları yazmaktadır. Liselerde okutulan kıymetli bir kimya kitabında diyor ki:

“Alkollü içkiler, eskiden beri keyif verici olarak içilir, az miktarda alındığı zaman, vücutta tenbih edici tesir yaptığı, hazmı kolaylaştırdığı gibi faydalarından bahsedilirdi. Hâlbuki, bugün, alkolün pek az miktarının bile, vücut makinesini harap ettiği ilmi bir hakikattir.”

Şıra kaynarken, içine pekmez toprağı denilen temiz kireç taşı tozu konursa, ekşiliği kalmaz, pekmez olur. Fransızlar pekmeze, Sapa ve Rob derler. Pekmezde yüzde altmıştan çok glikoz vardır. Pekmeze yumurta akı koyup, karıştırarak kaynatılınca, koyulaşıp bulama, Raisiné olur. Şira yani taze üzüm suyu, Moût ve pekmez, Moût cuit ve bulama, Raisiné ve boza, Bosan içmek helaldir. Boza yapmak için, bir kilo kadar bulgur yıkanır. Tencereye konur. Fazla su ilave edilir. Yumuşayıncaya kadar birkaç saat kaynatılır. Su ile yoğrularak tel süzgeçten süzülür. Şeker konup eritilir. Maya olarak içine bir su bardağı boza konur. Kapanıp soba yanında bırakılır. Ertesi gün ekşi olarak içmeye başlanır. Bunlar kuvvet için, hazım için sarhoş etmeyecek miktarda helal olup, sarhoş ederlerse veya çalgı ile, keyif için az dahi içilirlerse, söz birliği ile haram olurlar.

İmâm-ı Muhammed’e göre, Nebîz, Halîtan, Müselles gibi içecekler, gaz çıkarmış ve tadı keskin olmuş ise, sarhoş etmeyecek kadar az içilmesi de haram olur. Fetva da böyledir. Diğer üç mezhepte de böyledir. Çünkü, Peygamber efendimiz;

(Çoğu sarhoş eden içkinin, azını içmek de haramdır) ve (Sarhoş eden her içki şaraptır ve hepsi haramdır) buyurdu.

Bu hadis-i şerifler, bu içkilerin hepsinin haram olduğunu bildirmektedir. Yapıları, bileşimleri aynıdır demek değildir. Çünkü Muhammed aleyhisselam, maddelerin hakikatlerini, fen bilgilerini öğretmek için değil, bunların hükümlerini bildirmek için gönderilmiştir.

Kısrak, inek, deve sütleri, mayalanıp, tadı keskin olunca, müselles gibi olurlar. Birincisine kumis, ikincisine kefir denir ve bira gibi haramdırlar. Bu hususta, İskilipli M. Âtıf Efendi’nin Men'i müskirât kitabında geniş malumat, bilgi vardır.

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