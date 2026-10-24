Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

"Kişi, sevdiği ile beraberdir"

Osman Ünlü
Osman Ünlü osman.unlu@tg.com.tr
Kaydet
|

Dünyada, kim kimi severse, ahirette onun yanında haşrolacaktır.

Sual: "Kişi, sevdiği ile beraberdir" deniliyor. Bunu nasıl anlamak lazım?

Cevap: Dünyada, kim kimi severse, ahirette onun yanında haşrolacaktır. Bir kimse, Resûlullah Efendimize kıyâmeti sorunca; (Kıyâmet için ne hazırlık yaptın?) buyurdu. "Allahın ve Resûlünün sevgisini hazırladım" deyince Peygamber Efendimiz; (Sevdiklerinle berâber olursun) buyurdu.

Allahü teâlâyı ve Onun Peygamberini sevmek demek, emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak, bunlara karşı edepli, saygılı olmak demektir. Sâlihleri severek onlardan faydalanmak için, onların yaptıklarını yapmak lâzım değildir. Çünkü, onların yaptıklarını yaparsa, o da, onlardan olur. Peygamber Efendimiz bir gün; "Bir cemâati seven kimse, onların arasında haşrolunur" buyurunca Ebû Zer Gıfârî hazretleri; "Yâ Resûlallah! Bir kimse, bir cemâati sevse, fakat onların yaptıklarını yapmasa, nasıl olur?" diye arz etti. Peygamber efendimiz; "Yâ Ebâ Zer! Sevdiklerinle berâber olursun" buyurdular.

Hasan-ı Basrî hazretleri; "Sen iyilere, ancak onların iyi amellerini yapmakla kavuşabilirsin! Yahûdîler ve Hıristiyanlar, Peygamberlerini seviyorlar ise de, onlar gibi olmadıkları için, onların yanına gidemeyeceklerdir" buyurmuştur.

İmâm-ı Gazâlî hazretleri de; "Salihlerin iyi amellerinden birkaçını veyâ hepsini yapmadıkça, yalnız sevmekle, onların yanına kavuşulamaz" buyururuyor.

Abdullah-ı Ensârî hazretleri anlatır: "Birisi, rüyâsında Peygamber Efendimizi görür. Evliyâdan bir grup ile bir yerde oturuyorlar. Herkes, Resûlullah Efendimizi dinliyor. Birden semânın kapıları açılır. Elinde ibrik ve leğen ile bir melek gelir. Melek, ibrik ve leğen ile herkesin önünde durur, orada bulunanlar ellerini yıkarlar. Rüyâyı gören kimse en sonda bulunur. Sıra ona gelince; 'Leğeni kaldırın. O, bu tâifeden değildir' diye bir ses işitilir. Melek de leğeni alıp götürür. O kimse, Peygamber Efendimize dönerek; 'Yâ Resûlallah! Ben bunlardan değilim ama, biliyorsunuz ki, sizi ve bunları çok seven birisiyim' der. Peygamber Efendimiz de;

(Bunlara muhabbet eden bunlardandır) buyurur. Bunun üzerine melek, leğenle ibriği getirir, o kimse de elini yıkar. Peygamber Efendimiz o kimseye dönüp tebessüm ederler ve; (Bize muhabbet ettikçe bizimlesin) buyururlar. O kimse bu rüyâdan sonra Allahü teâlânın sevdiklerinden biri olur."

Peygamber Efendimiz, "El mer'ü me'a men ehabbe" (Kişi, sevdiği ile beraberdir) buyurdu. Yani, kişi, dünyâda ve âhırette sevdiği ile berâber olur. Bunun için din büyüklerini seven kimse, onlarla berâber olur.

Osman Ünlü'nün önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.