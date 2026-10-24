Dünyada, kim kimi severse, ahirette onun yanında haşrolacaktır.

Sual: "Kişi, sevdiği ile beraberdir" deniliyor. Bunu nasıl anlamak lazım?

Cevap: Dünyada, kim kimi severse, ahirette onun yanında haşrolacaktır. Bir kimse, Resûlullah Efendimize kıyâmeti sorunca; (Kıyâmet için ne hazırlık yaptın?) buyurdu. "Allahın ve Resûlünün sevgisini hazırladım" deyince Peygamber Efendimiz; (Sevdiklerinle berâber olursun) buyurdu.

Allahü teâlâyı ve Onun Peygamberini sevmek demek, emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak, bunlara karşı edepli, saygılı olmak demektir. Sâlihleri severek onlardan faydalanmak için, onların yaptıklarını yapmak lâzım değildir. Çünkü, onların yaptıklarını yaparsa, o da, onlardan olur. Peygamber Efendimiz bir gün; "Bir cemâati seven kimse, onların arasında haşrolunur" buyurunca Ebû Zer Gıfârî hazretleri; "Yâ Resûlallah! Bir kimse, bir cemâati sevse, fakat onların yaptıklarını yapmasa, nasıl olur?" diye arz etti. Peygamber efendimiz; "Yâ Ebâ Zer! Sevdiklerinle berâber olursun" buyurdular.

Hasan-ı Basrî hazretleri; "Sen iyilere, ancak onların iyi amellerini yapmakla kavuşabilirsin! Yahûdîler ve Hıristiyanlar, Peygamberlerini seviyorlar ise de, onlar gibi olmadıkları için, onların yanına gidemeyeceklerdir" buyurmuştur.

İmâm-ı Gazâlî hazretleri de; "Salihlerin iyi amellerinden birkaçını veyâ hepsini yapmadıkça, yalnız sevmekle, onların yanına kavuşulamaz" buyururuyor.

Abdullah-ı Ensârî hazretleri anlatır: "Birisi, rüyâsında Peygamber Efendimizi görür. Evliyâdan bir grup ile bir yerde oturuyorlar. Herkes, Resûlullah Efendimizi dinliyor. Birden semânın kapıları açılır. Elinde ibrik ve leğen ile bir melek gelir. Melek, ibrik ve leğen ile herkesin önünde durur, orada bulunanlar ellerini yıkarlar. Rüyâyı gören kimse en sonda bulunur. Sıra ona gelince; 'Leğeni kaldırın. O, bu tâifeden değildir' diye bir ses işitilir. Melek de leğeni alıp götürür. O kimse, Peygamber Efendimize dönerek; 'Yâ Resûlallah! Ben bunlardan değilim ama, biliyorsunuz ki, sizi ve bunları çok seven birisiyim' der. Peygamber Efendimiz de;

(Bunlara muhabbet eden bunlardandır) buyurur. Bunun üzerine melek, leğenle ibriği getirir, o kimse de elini yıkar. Peygamber Efendimiz o kimseye dönüp tebessüm ederler ve; (Bize muhabbet ettikçe bizimlesin) buyururlar. O kimse bu rüyâdan sonra Allahü teâlânın sevdiklerinden biri olur."

Peygamber Efendimiz, "El mer'ü me'a men ehabbe" (Kişi, sevdiği ile beraberdir) buyurdu. Yani, kişi, dünyâda ve âhırette sevdiği ile berâber olur. Bunun için din büyüklerini seven kimse, onlarla berâber olur.

Osman Ünlü'nün önceki yazıları...