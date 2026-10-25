Peygamberlere inanma konusunda insanlar

Peygamberlere ve getirdiklerine inanma konusunda insanlar dört kısımdır.

Sual: İnsanlar, Allahü tealanın gönderdiği peygamberleri kabul veya inkâr konusunda aynı mıdırlar?

Cevap: Allahü teâlânın gönderdiği peygamberlere ve getirdiklerine inanma konusunda insanlar dört kısma ayrılır:

1-Peygambere inanır ve buna uyar. Bunlar dünyada rahat ve huzur içinde yaşar. Ahirette, doğru Cennete gider. Nefsine uyarak hasıl olan günahları, kalb ile tövbe, dil ile istiğfar ederek ve dünyada sıkıntılar çekerek, af edilecek, doğru Cennete giderek, nimetler içinde sonsuz yaşayacaktır. Bunlara sâlih kul denir.

2-Peygambere inanır ve buna uyar. Dünyada dert, sıkıntı ve hastalık içinde yaşar. Dertlere sabır ve şükreder. Sabırları, derecelerinin, sonsuz nimetlerinin artmasına sebep olur. Bunlar, nefislerine uymaz. Bunlara velî denir. Böyle kimseler azdır.

3-Peygambere inanır. Peygambere değil, nefsine uyar. Dünyada sıkıntı çeker. Bunlar, nefislerine uyarak hasıl olan günahlar kadar Cehennemde kaldıktan sonra, Cennete gireceklerdir. Bunlara fâsık kul denir.

4-Peygambere inanmaz. Ahkam-ı islamiyenin emir ve yasak ettiği şeyleri akıl ile bulup, bunlara ve Müslümanlara uyan kâfirler, dünyada saadete kavuşur, ahirette ise Cehenneme giderler.

İnsanlardan azgın olanların daha çok azmaları için, işlerinde başarı, kolaylık ve rahatlık da verilir. İslamiyetin bir emrini beğenmeyen kâfir olur. Kafirler, Cennete girmeyecek, Cehennemde sonsuz kalacaklardır.

Sual: Cünüp olan bir kimse, gusül abdesti almayı ne vakte kadar geciktirebilir ve bu hâlde iken bir şey yiyip içebilir mi?

Cevap: Cünüp kimse, kılmadığı namaz vakti çıkıncaya kadar gusül etmezse, günah olmaz. Daha fazla geciktirmesi büyük günahtır. Cünüp iken uyumak, günah değildir. Cünübün elini ve ağzını yıkamadan yiyip içmesi tenzihen mekruhtur. Çünkü ağzına, eline sürülen su, müstamel olur. Müstamel suyu içmek ise mekruhtur. Hayız gören kadın böyle değildir. Çünkü hayız hâlinde iken gusül abdesti alması emrolunmadı.

Sual: Hayız veya cünüp hâlde bulunan bir kadın süt emmekte olan çocuğunu emzirebilir mi?

Cevap: Hayız hâlindeki kadın, göğsünü yıkamadan, çocuğunu emzirebilir. Cünüp olan kadının, yıkamadan emzirmesi mekruh olur.

Sual: Süt emzirmekle kadının abdesti bozulur mu?

Cevap: Çocuk emziren kadının abdesti bozulmaz.

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