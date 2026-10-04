"Allahü teâlâya yemin ederim ki, Cennet ehlinin dörtte biri siz olursunuz!"

Abdurrahmân bin Ebî Zinâd hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 100 (m. 718) senesinde doğdu. 174 (m. 790) senesinde Bağdâd’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları:

Resûlullah Efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdular ki: (Îsâ bin Meryem gökten iner. Müminlerin emîri, hazret-i Îsâ’ya gel bize imâm ol, der. Hazret-i Îsâ buyurur: Sizin bazınız bazınız üzerine emîrsiniz.) Denildi ki: 'Yâ Resûlallah, niçin o zamanda Allahü teâlâ Müslümanlar üzerine emîri kendilerinden yapar?' Buyurdular ki: (Bu ümmetin emîrlerini kendilerinden kılmak, bu ümmete ikrâmdır ve şanlarının büyüklüğündendir.)

Ebû Sâ’id-i Hudrî “radıyallahü anh” hazretlerinden rivâyet olunmuştur: Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: (Allahü teâlâ [Âdem aleyhisselâma] buyurur: Yâ Âdem! Âdem aleyhisselâm der ki: Lebbeyk, [buyur yâ Rabbî!] Hayır senin elindedir. Allahü teâlâ buyurur: Nâra [Cehenneme] müstahak olanı gönder. Âdem der ki: Nâra müstahak nedir [ne kadardır]. Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretleri buyurur: Her binde dokuzyüzdoksandokuzu. O zaman çocuk yaşlı olur. Hâmile kadının çocuğu dünyâya gelir. İnsanlar, sarhoş olmadıkları hâlde sarhoş gibi görünürler. Allahü teâlânın azabı çok şiddetlidir.)

Yâ Resûlallah! Hangimiz o binde birden oluruz, diye sorduk. Buyurdu ki: (Bana müjdelediler. Sizden bir, Ye’cûc ve Me’cûc’den bin olacaktır.) Sonra buyurdu: (Nefsim kudretinde olan Allahü teâlâya yemin ederim ki, Cennet ehlinin dörtte biri siz olursunuz!) Biz tekbir getirdik. Sonra buyurdu: (Siz Cennet ehlinin üçte biri olursunuz!) Biz yine tekbîr getirdik. Sonra buyurdu: (Siz Cennet ehlinin yarısı olursunuz!) Biz yine tekbîr getirdik. (Müslim) hadîs kitâbını şerh eden “rahimehullah” demiş ki: Bir rivâyette, bir âhir hadîste buyurdular ki: (Siz Cennet ehlinin üçte ikisi olursunuz. Cennet ehli yüzyirmi saf olacak. Seksen safı ümmetimden olacaktır.)

Nihâyet sonra buyurdular ki: (Müjdeler olsun size ki, şübhesiz sizden bir şahıs ehl-i Cennet, Ye’cûc ve Me’cûc’den bin şahıs ehl-i nâr olur!)

Sonra buyurdular ki: (O Allahü teâlâ hakkı için ki, benim nefsim yedindedir. Ben ricâ ederim ki, [Cennetlik olan bir kişi] siz olursunuz!)

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