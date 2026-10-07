"Ey insanlar! Allahü teâlâdan korkun. Sizin için O'ndan başka bir yardımcı yoktur."

Abdülkâdir Cezîrî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin torunlarından olup, 1475 (H.880) senesinde Mısır'da doğdu. 1569 (H.977) senesinde Suriye’de Hama'da vefât etti. Çok kerametleri görüldü. Sohbetlerinde buyurdu ki:

"Kim Allahü teâlâya yaklaşırsa, insanlardan uzak kalır."

"Nefsim için en güvendiğim amelim, Peygamber Efendimizin Eshâbına sevgi ve hürmetimdir."

"Böbürlenmen, kendi ibâdetini çok, başkasınınkini az görmendir."

"Malınız varken aç sabahlamanızı, malınız yokken tok sabahlamanıza yeğ tutarız."

"Âdemoğlunu dünyâda tâkip eden musîbetlerin başında, sevdiklerinden ayrılması gelir."

"Makâmların en yükseği, ölünceye kadar fakirliğe sabretmektir."

"İki haslet vardır ki, kalbe sıkıntı verir: Çok konuşmak, çok yemek."

"Bir kul Kur'ân-ı kerîmi hatmederse, melekler onun iki gözü arasını öperler."

"Kişi gazabını yenmedikçe, takvâ sâhibi olamaz."

"Konuşmak hoşuna giderse sus, susmak hoşuna gidince konuş."

"Kim Allahü teâlâdan dünyâyı isterse, Allahü teâlâ da onun dünyâda uzun zaman kalmasını ister."

"Müminin izzeti, insanlardan uzak durmasıdır. Şerefi ise gece namaz kılarak ayakta durmasıdır."

"Ana ve babanın evlatlarına duâları, bir peygamberin ümmetine olan duâsı gibidir."

"Verâ, şüphelilerden temizlenmek ve her an nefisle muhâsebe etmektir."

"Kötü insanlarla arkadaşlık yapmak, hayırlı insanlara sû-i zanna, kötü düşünmeye sebep olur."

"Cimrinin yüzüne bakmak, insanın kalbini karartır."

"Şâyet insanlar Allahü teâlânın büyüklüğünü düşünselerdi, O'na isyân etmezlerdi."

"Akıllı kimse, hayrı ve şerri bilen kimse değildir. Akıllı kimse hayrı gördüğünde ona tâbi olan, şerri gördüğünde ondan kaçınan kimsedir."

“Ölümü hatırladığın zaman, dünyânın güzelliği ve şehvetleri senden gider."

"Kötülüklerini gizlediğin gibi iyiliklerini de gizle."

"Dünyâyı seven kişi ölümü sevmez."

"Melekler, kendisine hayran kaldığı kulun amelini yükseğe çıkarır ve Allahü teâlânın huzûruna götürür."

"Kişinin ameli az olursa, düşünce ve sıkıntıya müptelâ olur."

"Dün öldü, bugün can çekişiyor, yarın doğmadı. Öyle ise şu anı değerlendirmek için amele sarıl."

"Ey insanlar! Allahü teâlâdan korkun. Sizin için O'ndan başka bir yardımcı yoktur."

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