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    • Adıyaman'da depremde zarar gören 26 eser için Bakanlık harekete geçti

    300'ün üzerinde ören yeri ve tarihi eseriyle adeta ‘açık hava müzesi' olan Adıyaman'da zarar gören 26 eser için Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. 6 Şubat depremlerinin kültürel alanlara verdiği zararları da ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Adıyaman&#039;da depremde zarar gören 26 eser için Bakanlık harekete geçti
    Adıyaman, Deprem, Restorasyon, Kültürel Miras, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı başta olmak üzere Perre Antik Kenti, Eski Kahta Kalesi, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü gibi 300'ün üzerinde ören yeri ile ülkemizin önemli turizm kentlerinden birisi olan Adıyaman'da tarihi ve kültürel varlıklarda depremden nasibini aldı.

    Binlerce yapının yıkıldığı Adıyaman'da, Karakuş Tümülüsü'nde bulunan 2 bin yıllık ‘tokalaşma sütünü' devrildi. 2 bin yıllık Eski Kahta Kalesi ağır hasar gördü. 18. Yüzyıl'da yapılan Tut Vijne Köprüsü yıkıldı. 16. Yüzyıl'da yapılan Adıyaman Ulu Cami yıkıldı. 1701 yılında yapılan Süryani Kadim Mor Petrus Mor Pavlus Kilisesi ağır hasar aldı. Adıyaman'da toplam 26 eser yıkık, ağır, orta ve az hasar aldı.

    BAKANLIK ÇALIŞMALARA BAŞLADI

    Hasar gören tarihi ve kültürel varlıkları korumak için Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, öncelikle çevre güvenliği ve can güvenliği önlemlerini alarak çalışmalara başladı.

    Adıyaman'da depremde zarar gören 26 eser için Bakanlık harekete geçti

    Karakuş Tümülüs'ündeki ‘tokalaşma sütunu' iki hafta gibi kısa sürede restore edilerek ziyarete açıldı. Eski Kahta Kalesi'nde restorasyon çalışmalarında sona gelinirken, 2024 turizm sezonunda ziyaretçilerini kabul edecek. Yıkılan Ulu Cami'nin taş ayrımı yapılırken yeniden yapılması için projelendirme çalışmaları sürüyor. Mor Petrus Mor Pavlus Kilisesi'nde ise restorasyon çalışmaları sürüyor.

    Adıyaman'da depremde zarar gören 26 eser için Bakanlık harekete geçti

    Depremin birinci yıl dönümüne sayılı günler kala hasar gören tarihi ve kültürel varlıkların son durumu ile ilgili bilgi veren Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, “6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman genelinde zarar gören tarihi ve kültürel varlıklarımıza ilişkin gerekli çalışmalar ivedilikle ve hassasiyetle gerçekleştirildi. Bunun sonucunda Adıyaman il genelinde 26 adet tarihi ve kültürel varlığımızın hasar aldığını gördük. Bu tarihi ve kültürel varlıklardan yıkık, ağır, orta ve az hasarlı diye tasnif edildi. Bakanlığımız uhdesinde gerekli çalışmalar hızla başlatıldı.

    Adıyaman'da depremde zarar gören 26 eser için Bakanlık harekete geçti

    Öncelikle Karakuş Tümülüs'ünde bulunan sütunlardan bir tanesi yıkılmıştı. Rekor bir sürede o sütunumuzu yeniden ayağa kaldırdık. Yine Eski Kahta Kalesi'nde meydana gelen bir takım hasarlar vardı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün girişimleriyle burada da yine gerekli çalışmalar başlatıldı.

    Adıyaman'da depremde zarar gören 26 eser için Bakanlık harekete geçti

    Bu çalışmalar bitmek üzere ve inşallah 2024 turizm sezonunda Eski Kahta Kalesi eski ihtişamıyla ve heybetiyle ziyaretçilerini karşılamaya devam edecek. Yine şehir merkezinde ve il genelinde zarar gören, Vakıflar Bölge Müdürlüğü uhdesinde bulunan bir takım cami, türbe, kilise gibi dini merkezlerimiz bulunmaktaydı. Bunlardan da hasar görenlerle ilgili gerekli işlemler başlatıldı.

    Adıyaman'da depremde zarar gören 26 eser için Bakanlık harekete geçti

    Kommagene Uygarlığının 5 büyük eyaletinden birisi olan Perre Antik Kenti, depremde herhangi bir zarar görmedi. Yine Adıyaman'da turizmin odak noktasını oluşturan Nemrut Dağın'daki dev heykellerinin bulunduğu anıt mezarın çevresinde de herhangi bir zarar meydana gelmedi” diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AdıyamanDepremRestorasyonKültürel Miras
    Haberler > Kültür - Sanat > Adıyaman'da depremde zarar gören 26 eser için Bakanlık harekete geçti
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