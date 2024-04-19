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Haberler > Kültür - Sanat > Beş bin yıllık yeraltı şehrine yolculuk! Matiate Yeraltı Şehri gün yüzüne çıkarılıyor

Beş bin yıllık yeraltı şehrine yolculuk! Matiate Yeraltı Şehri gün yüzüne çıkarılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Beş bin yıllık yeraltı şehrine yolculuk! Matiate Yeraltı Şehri gün yüzüne çıkarılıyor

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen, Midyat Belediyesi tarafından yürütülen "Matiate Yer Altı Şehri Projesi" ile Türkiye'nin en büyük yer altı şehirlerinden biri gün yüzüne çıkarılıyor.

Midyat'ta bulunan ve yaklaşık 50 bin kişinin yıllarca kapalı yaşayabilecekleri bir alana inşa edilen bu yer altı şehrinin turizme kazandırılmasıyla Mardin’in Midyat ilçesi adına önemli turizm destinasyonlarından biri olması öngörülüyor.

Beş bin yıllık yeraltı şehrine yolculuk! Matiate Yeraltı Şehri gün yüzüne çıkarılıyor - 1. Resim

Matiate Yer Altı Şehri, Midyat Belediyesi tarafından 2019 yılında başlatılan temizlik çalışmaları ile gün yüzüne çıkmaya başladı. İlk başlarda sığınma amacıyla inşa edildiği düşünülen bu yer altı şehrinin, yapılan araştırmalar sonucunda barınma, soğuk hava deposu, ahır, gömü alanı, tapınak gibi çok farklı işlevler gördüğü ortaya çıktı.

Beş bin yıllık yeraltı şehrine yolculuk! Matiate Yeraltı Şehri gün yüzüne çıkarılıyor - 2. Resim
Kazı ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yer altı şehrinin içindeki tünellerin güvenli gezinti yollarına dönüştürülmesi, aydınlatılması ve havalandırılması, yönlendirme ve bilgilendirme tabelalarının yapılması, medeniyetlere ait buluntuların ortaya çıkarılması, yer altında saklı kalmış mekanların yeniden canlandırılması ve düzenlenmesi ile turizme kazandırılması amaçlanıyor.

Beş bin yıllık yeraltı şehrine yolculuk! Matiate Yeraltı Şehri gün yüzüne çıkarılıyor - 3. Resim

Bu çalışmalar sonucunda çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapması beklenen Matiate Yer Altı Şehri’nin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi kültür ve turizmi adına önemli bir durak olması hedefleniyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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