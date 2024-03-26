Bu gidişle arkeolog olacaklar! Önceden tarihi eserlerle duvar ören köylüler, şimdi topladıklarını müze alanına götürüyor

M.Ö 2000'li yıllardan kalma Tavium Antik Kenti'nin kalıntılarının bulunduğu alanda tarihi eserler vaktiyle inşaat malzemesi olarak kullanılmış. Müze yapılmasından sonra tarladan topladıkları eserleri buraya götüren köylüler, yıllardır kazı çalışmasının yapılmadığını ifade ediyor. Açık hava müzesi olan köyde çeşme ve evlerde kullanılan eserler dikkat çekiyor.

Yozgat’ın Büyüknefes köylüleri, Frigler, Hititler, Romalılar ve Bizanslılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Tavium Antik Kenti’nin gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılmasını bekliyor.

Milattan önce 2000'li yıllara uzanan Tavium Antik Kenti'nin kalıntılarının bulunduğu köyde, yapılan kazılarda çıkarılan tarihi eserler, Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yaptırılan açık hava müzesinde sergileniyor.

Köylüler yıllar önce, tarla ve bahçelerinden çıkardıkları antik kentin eserlerini yapı malzemesi olarak kullanmış, ancak bu yapıların büyük kısmı bakanlık tarafından toplanarak açık hava müzesine kaldırıldı. Tarihi yapıların bir kısmının ise halen başta çeşmeler olmak üzere birçok evin avlu ve duvarlarında yer aldığı görülüyor.

"ESKİ EVLERDE KULLANILMIŞ ŞİMDİKİLERDE YOK"

Köy sakinlerinden Sümmani Akgül, “Bizim Ergenekon’dan çıktığımız gibi Almanların atası Galatlar da buradan gitmişler. Burada avlularda, ev duvarlarında, çeşmelerde Galatların birçok eserlerini görebilirsiniz. Burası bir açık hava müzesi gibi.

Burada yakın zamanda bir kazı yapılacağı söylenmişti, köylülerimiz de bunu merakla bekliyor. Kazının yapılıp burasının turizme kazandırılmasını istiyoruz.” dedi.

Yaşar Türkmen isimli köy sakini ise eskiden çıkan kalıntıların yapı malzemesi gibi kullandığını söyleyerek, “Çeşmemizde, evlerin avlularında Galatların eserleri var. Buraya gelenler ziyaret ediyor, fotoğraflarını çekiyor. Tarladan çıkan eserleri açık hava müzemiz yapıldı, oraya götürüyoruz, orada tarihi eser olarak sergileniyor. Bu kalıntılar eski evlerin bazılarında var ama şimdiki evlerde yok. Eskiden tarihi eser olup olmadığına bakmazlardı evlerin duvarlarına koyarlardı, şimdi de öylece duruyor. Zaten eski evler bir asrı geçkin.” şeklinde konuştu.