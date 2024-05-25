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Chicago'da 'Türk Festivali' başladı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Chicago, Türk Festivali, Sanatçılar, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'nin Chicago kentinde 3 gün boyunca Türk kültürünün tanıtılacağı "Türk Festivali" başladı. Chicago'nun Rosemont bölgesindeki Donald E. Stephens Fuar Merkezi'nde düzenlenen festivale 10 bin katılımcı bekleniyor.

Chicago'da şimdiye kadar düzenlenen en kapsamlı Türk festivali olan etkinlik boyunca kurulacak yaklaşık 230 stant aracılığıyla, katılımcılar Türk kültürünün dokusunu yansıtan ürünleri keşfetme imkanı bulacak.

Chicago'da 'Türk Festivali' başladı! - 1. Resim

Bunun yanı sıra ebru, tezhip, seramik, filografi ve hat gibi alanlarda çalışmalar yapan sanatçılar, katılımcılarla bilgi ve becerilerini paylaşma fırsatı bulacak.

"Türk Festivali" için kayıt yaptıracak ilk 2 bin kişi arasından kurayla belirlenen 20 kişiye, Türk Hava Yollarından Türkiye'ye gidiş dönüş uçak bileti verilecek.

Chicago'da 'Türk Festivali' başladı! - 2. ResimChicago'da 'Türk Festivali' başladı! - 3. Resim

Festivalin komite kurucularından Halil Demir, "Türkiye'nin bir parçasını buraya getirip, güzelliklerini ve insanlığa sunduğu birçok değeri buradaki insanlara tanıtmaya çalıştığımız için gurur duyuyoruz." dedi.

Chicago'da 'Türk Festivali' başladı! - 4. Resim

Türk milletini Chicago'da temsil etmekten de gurur duyduklarını ifade eden Demir, "Umuyoruz ki bu görevi yaparken başarılı oluruz ve halkımızı en güzel şekilde temsil ederiz." diye konuştu.

Chicago'da 'Türk Festivali' başladı! - 5. Resim

Demir, ziyaretçilerin güzel bir gün geçirmesini temenni ederek, Türkiye ile ilgili güzel izlenim bırakmayı ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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