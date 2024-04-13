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Dedesinin adı Osman Abdulhamid! İki asırdır Mısır'da aile mesleğini yaşatıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dedesinin adı Osman Abdulhamid! İki asırdır Mısır&#039;da aile mesleğini yaşatıyor

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kahire'nin tarihi Han Halili sokağındaki küçük dükkanında çalışan Ahmed Şükri Osman zanaatı hakkında konuştu. "Dedem Osman Abdulhamid, 10 yıl boyunca Kabe Örtüsü Dairesi Başkanlığı görevini ifa etti, 3-4 yıl üst üste S. Arabistan için Kabe örtüsünü yaptı" diye Osman, mesleğin detaylarını anlattı.

Osman, ailesinin yaklaşık 200 yıldır bu mesleği icra ettiğini, Mısır'da ve yurt dışında bu alanda tanındıklarını belirtti.

Dedesinin adı Osman Abdulhamid! Mısırlı zanaatkar iki asırlık aile mesleğini yaşatıyor - 1. Resim

İpek kumaş üzerine altın rengi iplikle kimi zaman Kur'an-ı Kerim'den ayetler, kimi zaman özlü sözler ya da kuş şekilleri nakşettiğini kaydeden Osman, Suudi Arabistan'da bu işle ilgilenen kişiler olmadığı dönemde işledikleri Kabe örtüsünden numuneyi de gösterdi.

Dedesinin adı Osman Abdulhamid! Mısırlı zanaatkar iki asırlık aile mesleğini yaşatıyor - 2. Resim

Osman, "Dedem Osman Abdulhamid, 10 yıl boyunca Kabe Örtüsü Dairesi Başkanlığı görevini ifa etti, 3-4 yıl üst üste Suudi Arabistan için Kabe örtüsü yaptı. Çok şükür." dedi.

Dedesinin adı Osman Abdulhamid! Mısırlı zanaatkar iki asırlık aile mesleğini yaşatıyor - 3. Resim

Mısır'da bu zanaata "kamışçı" denildiğine işaret eden Osman, kumaş işlemeciliğinin, ipek kumaş üzerine altın renkli kamış ipliklerle yapıldığını aktardı.

Dedesinin adı Osman Abdulhamid! Mısırlı zanaatkar iki asırlık aile mesleğini yaşatıyor - 4. Resim

İşlenecek ipek kumaşın büyüklüğüne, yazı ya da şeklin hacmine göre işin bir hafta ile 3 ay arasında sürdüğünü belirten Osman ancak Kabe örtüsünün nüshasının ise 3 ayı aldığını kaydetti.

Dedesinin adı Osman Abdulhamid! Mısırlı zanaatkar iki asırlık aile mesleğini yaşatıyor - 5. Resim

Osman, "Bu kadim bir meslek ve ailem de bu zanaatı 200 yılı aşkın süre yapmış. Mısır'da bu zanaat Memlukluların ilk hükümdarı Şeceruddur dönemine kadar uzanıyor (1257)." ifadesini kullandı.

Mısırlı zanaatkar, Osmanlı ordusunda komutan olan dedesi Abdurrahman Kethuda'nın bu meslekte önemli bir isim olduğunu ve mesleğin başlangıcı ve devamında onun rolü olduğunu aktardı.

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Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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