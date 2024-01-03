Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Derya aşkı tuvallerden taştı

    Edebiyatçılar gibi sanatçıların da İstanbul ve deniz aşkı malum... Bu yüzden birçok sanatçı şehrin önemli sembollerinden balık ve balıkçıları çalışmalarına yansıttı.

    Derya aşkı tuvallerden taştı
    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - O eserler ise İstanbul Resim ve Heykel Müzesinde sanatseverlerle buluştu. “Yarısı Gümüş, Yarısı Köpük” sergisi, Taviloğlu Koleksiyonu’ndan seçilen 52 parça resim, heykel ve enstalasyondan meydana geliyor. İsmini Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun “İstanbul Destanı” şiirindeki “İstanbul deyince aklıma martı gelir; yarısı gümüş, yarısı köpük, yarısı balık yarısı kuş…” mısralarından alan eserler, Türk sanatında balığın geniş yansımalarını ortaya koyuyor.

    Serginin küratörlüğünü üstlenen Neslihan Muratbeyoğlu “İstanbul’da balıkçıkların önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz. Sergide de balık ve balıkçılığın yanı sıra  İstanbul’da balık kültürüne dair eserlere de yer vermeye çalıştık” diyor. Muratbeyoğlu, Mustafa Taviloğlu’nun denize âşık olduğunu, 1972’den beri devam ettirdiği koleksiyonuna da bunun yansıdığını söylüyor. 

    USTA İSİMLERİN ESERLERİ BİR ARADA

    Sergide aralarında Adil Doğançay, Adnan Turani, Ahmet Münib, Ali Avni Çelebi, Avni Arbaş, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cevat Dereli, Fikret Muallâ, Hale Asaf, Hikmet Onat, Mehmet Ali Laga, Nedret Sekban, Nejad Melih Devrim, İbrahim Safi ve Zeki Faik İzer’in bulunduğu Türk resminin usta isimlerinin eserleri yer alıyor.

     

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ResimSanat
    Haberler > Kültür - Sanat > Derya aşkı tuvallerden taştı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    "O şiirleri kaybettim keşke saklasaydım" - Kültür - Sanat"O şiirleri kaybettim keşke saklasaydım"İstanbul’un tarihî röntgeni çekiliyor - Kültür - Sanatİstanbul’un tarihî röntgeni çekiliyorSanatçılara mesleki standart - Kültür - SanatSanatçılara mesleki standartYenilikçi matbaadan nadide kitaplar - Kültür - SanatYenilikçi matbaadan nadide kitaplarOsmanlı ruhunu kristal vazo gibi taşıdı - Kültür - SanatOsmanlı ruhunu kristal vazo gibi taşıdıKöpeklerin efendisi - Kültür - SanatKöpeklerin efendisi'Heykelleri verin bize, sergiler açalım size!' - Kültür - Sanat'Heykelleri verin bize, sergiler açalım size!'1 Ocak 2024 Pazartesi günü müzeler açık mı? - Kültür - Sanat1 Ocak 2024 Pazartesi günü müzeler açık mı?Ünlü trompetçi İbrahim Maalouf İstanbul'a geliyor - Kültür - SanatÜnlü trompetçi İbrahim Maalouf İstanbul'a geliyorGazze’de tarihî miras da yok ediliyor - Kültür - SanatGazze’de tarihî miras da yok ediliyor
    Sonraki Haber Yükleniyor...