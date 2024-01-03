Derya aşkı tuvallerden taştı

3 Ocak 2024 07:02 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 07:28

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - O eserler ise İstanbul Resim ve Heykel Müzesinde sanatseverlerle buluştu. “Yarısı Gümüş, Yarısı Köpük” sergisi, Taviloğlu Koleksiyonu’ndan seçilen 52 parça resim, heykel ve enstalasyondan meydana geliyor. İsmini Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun “İstanbul Destanı” şiirindeki “İstanbul deyince aklıma martı gelir; yarısı gümüş, yarısı köpük, yarısı balık yarısı kuş…” mısralarından alan eserler, Türk sanatında balığın geniş yansımalarını ortaya koyuyor.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Neslihan Muratbeyoğlu “İstanbul’da balıkçıkların önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz. Sergide de balık ve balıkçılığın yanı sıra İstanbul’da balık kültürüne dair eserlere de yer vermeye çalıştık” diyor. Muratbeyoğlu, Mustafa Taviloğlu’nun denize âşık olduğunu, 1972’den beri devam ettirdiği koleksiyonuna da bunun yansıdığını söylüyor.

USTA İSİMLERİN ESERLERİ BİR ARADA

Sergide aralarında Adil Doğançay, Adnan Turani, Ahmet Münib, Ali Avni Çelebi, Avni Arbaş, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cevat Dereli, Fikret Muallâ, Hale Asaf, Hikmet Onat, Mehmet Ali Laga, Nedret Sekban, Nejad Melih Devrim, İbrahim Safi ve Zeki Faik İzer’in bulunduğu Türk resminin usta isimlerinin eserleri yer alıyor.