Doğu'yu resmeden İtalyan gezgin sanatçı Francesca Biondi: Özgürlük mutluluğun anahtarı değil

10 Ocak 2024 05:50 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 05:53

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - İtalyan gezgin ve sanatçı Francesca Biondi, 2018’de ülkesinden yola çıkarak iki sene boyunca Türkiye, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Çin, Vietnam, Laos, Kamboçya, Tayland, Myanmar, Hindistan, Nepal ve Pakistan’la birlikte 15 ülkeyi gezdi. Bu seyahatleri esnasında karşılaştığı insanların portrelerini resmetti. Biondi, seyahat dönüşünde ise hatıralarını resme döktü. Şimdi de yaptığı yolculuğun hikâyesini anlatan bu eserlerden meydana gelen sergilerle, 15 ülkeyi tekrar dolaşmaya başladı. Daha evvel İtalya’da açılan “Doğuya Doğru” adlı gezici serginin yeni durağı ise İstanbul’daki Artizan Sanat oldu.

HEDEF DEĞİL, YÖN VARDI

Gazetemizin sorularını cevaplayan Biondi, bir hedefi olmadan yola çıktığını kaydederek “Sadece bir yön vardı. Doğuya doğru seyahat ediyordum ve çok fazla maksadı olan bir hayattan uzaklaşmaya çalışıyordum. Beni Batı’dan ayrılmaya ve Doğu’yu tecrübe etmeye davet eden bir çağrıya cevap verdim. Daha önce Asya’da seyahat etmiştim. Bu yüzden doğu kültürlerine dair tecrübemi derinleştirmek istedim” diyor.

Kendisine Doğu’da ne keşfettiğini sorduğumda ise “Doğu’daki insanlarla kaynaşmam, farklı hayat tarzlarından insanlarla ve tabiatla ilişki kurmanın mümkün olduğunu görmemi sağladı. Artık sadece hatırlarımı düşünerek bile yolculuğumdan hâlâ birçok öğreti alabiliyorum” şeklinde konuşuyor. Seyahatleri esnasında insanları resmettiğini kaydeden Francesca Biondi sözlerine şöyle devam ediyor: İnsanları resmetmek, onların nasıl hissettiklerini daha iyi anlamamızı sağlıyor. Seyahatlerimde çok mutlu insanlarla tanıştım ve bu tecrübe ettiğim en inanılmaz şeylerden biriydi. Çünkü Batı’dan bakınca Doğu’daki insanların mücadele içinde olabileceğini zannediyordum. Fakat onların benden çok daha huzurlu olduklarını gördüm. Özellikle kadınlar... Batı’da kadınlar olarak daha özgür olduğumuzu ve her şeyi yapabileceğimizi düşünürüz. Bu yolculuktan sonra, özgürlüğün gerçek bir değer olup olmadığını ve mutluluğu bulmak için bir çözüm olup olmadığını sorgulamaya başladım. Bu yolculuk sonunda bana bunun olmadığını öğretti. Çünkü benimle aynı özgürlüğe sahip olmayan ama benden çok daha mutlu başka kadınlarla tanıştım.

HİKÂYE ANLATAN RESİMLER

Portrelerin dışında seyahat dönüşünde de resimler yaptığını söyleyen İtalyan gezgin “Bunu yolculuk tecrübemi anlatmak istediğim için yaptım. Bir kitap yazmak yerine hikâyeyi resim yoluyla anlatmayı tercih ettim. Çünkü benim için hikâye anlatmanın en ustaca yolu resimler... Üstelik resimler, herkesin hikâyeyi anlayabilmesi ve yolculuğu istediği gibi yorumlayabilmesini sağlıyor” diyor.