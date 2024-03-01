Sinemada bu hafta | "Dune”da hareketli ikinci halka: Çöl fırtınası!

Yine mest edici bir görsellikle gelen “Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki”de bu defa daha aksiyonlu bir eser ortaya konuyor. Ancak filme ilham olan Frank Herbert’ın yazdığı İslami vurgular örtülerek, "ruhani" yanı zayıf bir yapım meydana getiriliyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ

Amerikalı yazar Frank Herbert, 10191 yılında geçen “Dune” romanında Arrakis adlı bir çöl gezegendeki sömürü ve hak mücadelesi üzerinden bugüne ışık tutmuş, Doğu’dan ve dinlerden kuvvetli ilhamlar aldığı eseriyle pek çok bilim kurgucunun da zihnini açmıştı!

Malum eser, yönetmen Denis Villeneuve tarafından üç sene evvel aynı adla tekrar beyazperdeye taşınarak heyecan uyandırıcı, ihtişamlı bir film ortaya çıkarıldı. Ancak hikâyenin yarım bırakılması, tesirli filmin hayal kırıklığı uyandıran yanlarından biriydi. Şimdi o kısım tamamlanıyor…

Villeneuve’ün yine yönetmenliğini üstlendiği “Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki” adlı destansı yeni halka, Paul’un Arrakis gezegeninde kahramanlaşmasını merkezine alıyor ve yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosunu barındırıyor. Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Christopher Walken, Florence Pugh ve Léa Seydoux filmde rol alan isimlerden...

ARRAKIS’TE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

Babası öldürülüp mensup olduğu hanedanlık dağıtılan genç Paul (T. Chalamet) artık annesi Leydi Jessica (R. Ferguson) ile birlikte zorlu çöl gezegeninde saklanmaya başlıyor. Gezegendeki yerliler olan Fremenlerin bazıları onu dışlarken kimileri ise kendisinin “Mehdi” olduğuna inanmaya başlıyor.

Savaşçı Chani (Zendaya) ile aralarında da duygusal bir yakınlaşma doğuyor. Derken dev solucanlara hükmederek rüşdünü ispatlayan Paul, baharat peşindeki sömürgeci Harkonnen Hanedanlığına karşı koyuyor; “Muad’Dib” adını alarak mistik bir kahraman olarak ortaya çıkıyor…

Filmde Timothée Chalamet'nin merkezinde olduğu çok fazla

dövüş ve aksiyon sahnesi var.

İHTİŞAMLI, DESTANSI…

Sinema salonlarına has dizayn edilmiş eserde, geniş çerçeveli hikâye, ulaşılması zor ihtişamlı bir görsellikle resmediliyor. Bir önceki halkada olduğu gibi çarpıcı sinematografinin yanında detaylı kostümler ve etkili ses idaresiyle sıra dışı bir dünya inşa ediliyor.

Seyirciyi içine alan, sarsan ve her an kötü bir şey olacakmış gibi hissettiren bir atmosfer bu… Ancak bu defa Hollywood’un klasik uzay operalarına daha çok yaklaşılarak, aksiyon sahneleriyle ilk filmden daha hareketli bir yapım ortaya konuyor! Fremenlerin devasa solucanları sevk ederek giriştikleri gerilla savaşları bu noktada dikkat çekiyor.

Eserin özünde Paul’un çöldeki yükselişi işlense de altında pek çok mevzu yer alıyor. Fakat bazen bir dokümanter film izliyorsunuz hissine kapıldığınız “Dune”un ikici halkası, alt konuların üst üste yığılmasıyla dağınıklaşabiliyor. Fremenlerin esas dünyası ise sathi şekilde resmediliyor.

İSLAMİ REFERANSLAR YİNE TÖRPÜLENMİŞ

Yazar Frank Herbert’ın “Dune” kitabını kaleme alırken İslami ve tasavvufi unsurlardan kuvvetli şekilde ilham aldığı, mefhumları bile bire bir kullandığı ve bunu açık şekilde dile getirdiği malum. Mehdi, keramet, cihat, âlem-i misal ve diğer onlarcası… Ancak yönetmen Denis Villeneuve, ilk filmde olduğu gibi yine eserin İslami taraflarını büyük ölçüde törpülüyor ve ruhunu zedeliyor.

Hatta filmin temel alt konularından biri olan Mehdilik meselesini bile daha çok “fanatizm” ve “din sömürüsü” ile özdeşleştirmeyi yeğliyor. Bu noktada Javier Bardem, Stilgar olarak oryantalist fikirlerin vücut bulduğu, DEAŞ militanına benzer deforme edilmiş bir karakterle öne çıkıyor.

Öte yandan her ne kadar bütün yıldız oyuncuların karakterleri derinleştirilmese de Timothée Chalamet, Paul’un hakkından geliyor.

Hasılı bir çöl fırtınası bu… Göz kamaştırıyor, rüzgârıyla sizi alıp götürüyor. Ancak karmaşasının içinde çok fazla sathi unsur da var!

Haftanın diğer filmleri

Son Şarkı- Ahmet’in Türküsü

Şaşkın Damat

İki Nehir Arasında

Sevgili David

Senden Başka

Altın Gaga ve Macera Çetesi”

En çok seyredilenler