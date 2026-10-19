Eskişehir'de 26 yıldır seramik sanatını icra eden Alina Öznür, Selçuklu motiflerinden ilham alan tasarımlarını el emeğiyle şekillendiriyor. Ellerini en büyük sermayesi olarak gören sanatçı, maddi imkânsızlıklarla kurduğu atölyesinde üretmeye devam ediyor. Sanatla uğraşmak isteyenlere de “Asla korkmamaları” tavsiyesinde bulunuyor.

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Gelenekli sanatlar arasında önemli bir yeri olan seramik sahasında, Selçuklu motiflerini yaşatan isimlerden biri de Alina Öznür.

Eskişehir'de yaşayan Öznür, 2000 yılında başladığı seramik atölyesinde bugün hâlâ sanatını icra etmeye devam ediyor.

Yaptığı çalışmalarda genelde Selçuklu motifleri üzerinde çalıştığını belirten Öznür, sanatını icra ederken uyguladığı aşamaları aktarıyor. Bir ürünün ortaya çıkmasının yaklaşık bir hafta veya 10 günü bulduğunu söylüyor.

İşini severek yaptığını ifade eden sanatçı, ellerinin sermayesi olduğunu ve herhangi bir zarar gelmemesi adına bıçak bile kullanmadığını anlattı.

Ellerini korumak için bıçak bile kullanmıyor! Selçuklu motiflerinin ardındaki emek

“SELÇUKLU MOTİFLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUM”

Atölyesini maddi sıkıntılar içindeyken açtığını ama bu işe başlamasındaki en büyük unsurun cesaretli olmasından kaynaklandığını anlatan Öznür, sanatla uğraşarak üretimde bulunup ticaret yapmak isteyen vatandaşlara cesaretli olmaları tavsiyesinde bulundu:

"Seramik üretimi aynı zamanda sanat terapisi uygulayan bir atölyeyiz. Ürünlerimiz kendi ürettiğimiz sanat eserleri, zaman içerisinde, kendi kendine gelişip oluşan eserlerdir. Her bir eserin farklı çıkış hikâyesi var. Ama Selçuklu motifleri üzerinde çalışıyorum. Bir ürünü oluştururken ilk önce tasarlıyoruz. Daha sonra çamur uygulamasını yapıyoruz. En son olarak boyama uygulamasını gerçekleştiriyoruz. İşlem sonunda ürünler fırınlanıp iş bitmiş hâle geliyor ve sunum aşamasına geçiyoruz.

Bizim yaptığımız boyama işlemi diğer resim, grafik veya diğer sanatlardaki boyama işlemlerinden farklı. Seramik boyaları diğer boya türlerinden farklı oluyor. Isıya dayanıklı oluyorlar. Fırınlandığında boyaları ortaya çıkıyor. Aslında küçük ve büyük bir seramiği yapmanın arasında fark yok.

Seramikten olan çok küçük bir boncuk tanesini yapmak bir hafta kadar sürer. Çünkü uygulamaya başladıktan sonra şekillendirirsiniz.

Sonra kuruma aşamasına geçersiniz. Bu aşamadan sonra ise diğer uygulamaları yapıp bitirmesi en az bir hafta 10 günü bulabiliyor"

Ellerini korumak için bıçak bile kullanmıyor! Selçuklu motiflerinin ardındaki emek

"SİZİN KAMERANIZ NE KADAR DEĞERLİYSE BENİM DE ELLERİM DEĞERLİ"

Mesleğini severek yaptığını ve sermayesi olarak gördüğü ellerini herhangi bir zarar görmemesi için koruduğunu anlatan Öznür, "Ben işimi çok seviyorum. Başka meslek yapabileceğimi sanmıyorum. Sanat için doğduğumu düşünüyorum. Çok keyif alıyorum yapmaktan, uygulamaktan ve tasarlamaktan. Dünyanın farklı bir gidişi var artık. Bu gidiş içerisinde sevdiğin işi yapabilmek özel bir şey. Ben mesleğimi seviyorum ve çok mutluyum. Herkesin bir sermayesi var, benimki de ellerim. Ben bunu fark ettikten sonra ellerime dikkat etmeye başladım. Hatta biraz önce dedim ya sizin kameranız ne kadar değerliyse benim de ellerim değerli. Dikkat ediyorum çünkü ellerim ile sanatımı icra ediyorum. Mesela bıçak kullanmıyorum çok fazla. Onları zorlamıyorum çünkü onlar benim için değerli. İşimi ellerimle yaptığım için dikkat ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ellerini korumak için bıçak bile kullanmıyor! Selçuklu motiflerinin ardındaki emek

“HİÇ PARAM YOKTU BAŞLADIĞIMDA”

Konuşmasına devam eden Alina Öznür, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Sanat kısmıyla her kadın ilgileniyor. Sadece kadınlar değil aslında, cinsiyetçi yaklaşmayayım ama herkes sanatla bir şekilde ilgileniyor. Fakat ticari kısmına yönelirken korkuyorlar. Benim onlara önerim asla korkmamaları. Çünkü üretilmiş her şey bir kazanca dönüştürülebilir. Her sunduğunuz ürün başkasının ilgisini muhakkak çekecek. Bu yüzden sadece cesur olmalarını öneriyorum. Benim 26 senedir atölyecilik yapmamdaki en büyük unsur cesaretimdir. Sanat yapmak isteyen herkes başlasın. Bu atölyeye başlamak zor bir süreçti. Mesela hiç param yoktu başladığımda. Lakin yürürken şöyle dedim: 'Param olmayabilir ama ellerim var, benim sermayem ellerim olacak' deyip çıktım yola."

Ellerini korumak için bıçak bile kullanmıyor! Selçuklu motiflerinin ardındaki emek

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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