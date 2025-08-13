Eylül'de özel turne! Bolşoy Tiyatrosu ilk defa İstanbul'da

MURAT ÖZTEKİN - 26-30 Eylül tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşecek özel turne çerçevesinde, iki klasik eser olan “Romeo ve Juliet” ile “Kuğu Gölü” seyirciyle buluşacak. Her iki baleye de Anton Grişanin yönetimindeki Bolşoy Tiyatrosu Orkestrası eşlik edecek.

Bolşoy’un baş balerini ve Rusya’nın en tanınmış dansçılarından Svetlana Zakharova da 26 Eylül’deki “Romeo ve Juliet” temsillerinde Juliet rolünde sahne alacak. Turneye katılacak diğer baş dansçılar arasında Artemy Belyakov, Egor Gerashchenko, Elizaveta Kokoreva, Alyona Kovalyova, Denis Savin ve Yulia Stepanova’nın da yer alması bekleniyor. Art Seasons yapım şirketi tarafından düzenlenen turne, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bir parçası olarak hayata geçecek.