Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Kültür - Sanat

Gaziantep'in tescilli ürün sayısı 112'ye çıktı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Gaziantep'in tescilli ürün sayısı 112'ye çıktı
Başlık ResmiGaziantep'in tescilli ürün sayısı 112'ye çıktı

UNESCO'nun gastronomi alanındaki ağında yer alan Gaziantep'te, sakız helvası, avrat salatası ve diş hediğinin tescillenmesiyle coğrafi işaret belgeli ürün sayısı 112'ye yükseldi.

Kaydet
|

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda bazı ürünler daha tescillendi.

TESCİLLİ ÜRÜN SAYISI 112'YE ÇIKTI

Gaziantep'e özgü, sakız helvası, avrat salatası ve diş hediği, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Söz konusu ürünlerin eklenmesiyle kentteki tescilli ürün sayısı 112'ye ulaştı.

Gaziantep'in tescilli ürün sayısı 112'ye çıktı
Başlık ResmiGaziantep'in tescilli ürün sayısı 112'ye çıktı

Gastronomi alanında öne çıkan kentte, geleneksel üretim yöntemlerinin korunması, yöresel ürünlerin uluslararası pazarlarda tanınırlığının artırılması ve yerel ekonomiye daha fazla katma değer sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda Oğuzeli nar ekşisi, Antep muskası, Antep bulguru, Nizip nanesi ve Nizip mızar havucu için coğrafi işaret tescil süreçleri devam ediyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Gaziantep
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Kültür - Sanat
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.