UNESCO'nun gastronomi alanındaki ağında yer alan Gaziantep'te, sakız helvası, avrat salatası ve diş hediğinin tescillenmesiyle coğrafi işaret belgeli ürün sayısı 112'ye yükseldi.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda bazı ürünler daha tescillendi.

TESCİLLİ ÜRÜN SAYISI 112'YE ÇIKTI

Gaziantep'e özgü, sakız helvası, avrat salatası ve diş hediği, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Söz konusu ürünlerin eklenmesiyle kentteki tescilli ürün sayısı 112'ye ulaştı.

Gaziantep'in tescilli ürün sayısı 112'ye çıktı

Gastronomi alanında öne çıkan kentte, geleneksel üretim yöntemlerinin korunması, yöresel ürünlerin uluslararası pazarlarda tanınırlığının artırılması ve yerel ekonomiye daha fazla katma değer sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda Oğuzeli nar ekşisi, Antep muskası, Antep bulguru, Nizip nanesi ve Nizip mızar havucu için coğrafi işaret tescil süreçleri devam ediyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Gaziantep Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIGaziantep

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