Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Hindistan'ın Ayasofya'sı Babri Camii'nin yerine yapılan tapınak açıldı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindu milliyetçileri tarafından yıkılan Babri Camisi'nin yerine inşa edilen "Ram Janmabhoomi Mandir" tapınağının açılışını yaptı.

    Hindistan&#039;ın Ayasofya&#039;sı Babri Camii&#039;nin yerine yapılan tapınak açıldı
    Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ayodhya kentinde 1992'de Hindular tarafından yıkılan Babri Camisi'nin yerine inşa edilen "Ram Janmabhoomi Mandir" tapınağının açılışını yaptı.

    Modi, Ayodha kentinde düzenlenen törene geleneksel kıyafetleriyle katılırken aralarında siyasetçiler ve film yıldızlarının da bulunduğu yaklaşık 7 bin kişi, törende yer aldı.

    Tapınağın açılışı nedeniyle Ayodhya şehrinin yer aldığı Uttar Pradeş eyaletinde "resmi tatil" ilan edildi.

    Ülkenin başkenti Yeni Delhi'de de devlet okulları tatil edilirken memurlara yarım gün izin verildi.

    BABRİ CAMİSİ DAVASI

    Aşırılıkçı Hinduların 32 yıl önce yıktığı Babri Camisi'nin arsasına Hindu tapınağı inşa etme planları nedeniyle Müslümanlar ile Hindular arasında anlaşmazlık uzun zaman sürmüştü.

    Yıllar süren davaların ardından Hindistan Yüksek Mahkemesi, Müslümanlar ile Hindular arasında süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davayı, 9 Kasım 2019'da sonuçlandırarak Hindular lehine karar vermişti.

    Hindistan Yüksek Mahkemesi, söz konusu tarihte arazinin Hindu tapınağına ayrılması kararı almıştı. Kararda, arazinin tapınak inşası için mütevelli heyetine verileceği, Müslümanlara da Ayodhya'da 2 hektarlık arazi tahsis edileceği belirtilmişti.

    HİNDULAR 1992'DE YIKMIŞTI

    Uttar Pradeş eyaletinde yer alan tarihi Ayodhya şehrinde, geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindularla Müslümanlar arasında tartışma konusu olmuştu.

    Hindistan'ın Ayasofya'sı Babri Camii'nin yerine yapılan tapınak açıldı

    Aşırılıkçı Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne sürüyor.

    Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı.

    Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.

    Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini istiyordu.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    HindistanCamiMescitTarihi Eser
    Haberler > Kültür - Sanat > Hindistan'ın Ayasofya'sı Babri Camii'nin yerine yapılan tapınak açıldı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    223 yıllık Musafir Fakih Camisi kurtarılacak - Kültür - Sanat223 yıllık Musafir Fakih Camisi kurtarılacakÖmer Koç'un koleksiyonu sergide | Koleksiyoncunun hayal dünyası - Kültür - SanatÖmer Koç'un koleksiyonu sergide | Koleksiyoncunun hayal dünyasıHaftanın kitapları | "Düşünenler üretir, üretemeyenler ise taklit eder." - Kültür - Sanat"Düşünenler üretir, üretemeyenler ise taklit eder."Ünlülerin belgeselleri incelendi; çoğu sıkıcı, abartılı ve reklam için yapılıyor - Kültür - SanatÜnlülerin belgeselleri incelendi; çoğu sıkıcı, abartılı ve reklam için yapılıyorAKM’de MİT sergisi! İstihbaratın dehlizleri aydınlanıyor - Kültür - SanatAKM’de MİT sergisi! İstihbaratın dehlizleri aydınlanıyorFilistin tarihine üç boyutlu yolculuk - Kültür - SanatFilistin tarihine üç boyutlu yolculukKitap dünyasında 'booktok' etkisi! TikTok'çular edebiyata renk mi katıyor yoksa zarar mı veriyor? - Kültür - SanatEdebî kaliteyi düşürüyor mu?Afet İnan’ın kızı: “İstikbal göklerdedir sözü Atatürk’e ait değil” - Kültür - Sanat“İstikbal göklerdedir sözü Atatürk’e ait değil”Dinamitlenen 1500 yıllık şapel için koruma talep ediliyor - Kültür - SanatDinamitlenen 1500 yıllık şapel için koruma talep ediliyorTürkiye Gazetesi’nin haberi Irak’ta ses getirdi, Enes Bin Malik'in türbesi restore edilecek - Kültür - SanatSahabe kabri haberimiz ses getirdi! Restorasyon başlıyor
    Sonraki Haber Yükleniyor...