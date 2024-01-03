'Mono Roza' 70 sene sonra konuştu: O şiirleri kaybettim keşke saklasaydım

3 Ocak 2024 06:58 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 07:02

1950’li yıllarda Mülkiye Mektebinde yaşadıklarını anlatan 94 yaşındaki Akkaya, Karakoç ve Süreya’nın kendisine olan aşkına dair “Cemal Süreya daha çok cebime şiirler koyardı. Sonra sınıfa girince aynı şiiri tahtada da görürdüm. Şiirlerin ona ait olduğunu sonradan öğrendim. Sezai Karakoç da yazdığı şiirleri vermek için çok uğraşıyordu. Ben de mecburen tekrar ısrar etmesin diye alıyordum. İkisinden birini tercih etmeyi hiç düşünmedim” dedi. Kendisine yazılan şiirleri kaybettiğini anlatan Muazzez Akkaya “Evlenirken problem olmasın diye düşünerek ablamın evinde bir yere koymuştum. Sonra da eşimle bir sıkıntı yaşamayalım diye geri almadım. Maalesef orada da şiirler zamanla telef oldu. Buna gerçekten üzülüyorum, keşke o şiirleri saklasaydım” şeklinde konuştu.

YILLAR SONRA KARŞILAŞMIŞLAR

Akkaya ömrü boyunca evlenmemeyi tercih eden Karakoç’la yıllar sonra karşılaşmasını ise şu sözlerle anlattı: Üzüldüğüm bir şey var, Sezai Karakoç’u vefatından bir ay kadar önce Fenerbahçe sahilinde gördüm. Karşıdan yürüyordu ve o kadar dikkatli bana bakıyordu ki... Ama beyaz saçları, sakalları olunca tanıyamadım. Bir süre sonra gazetede vefat ilanını görünce onun Sezai Karakoç olduğunu anladım.