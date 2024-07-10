Salt’ın sanat arşivi büyüyor! Fulya Erdemci’nin belgeleri dijitalleşiyor

Salt Araştırma Sanat Arşivi büyüyor. Küratör ve yazar Fulya Erdemci’nin belgeleri dijitalleşiyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Salt Araştırma Sanat Arşivi genişliyor... Küratör ve yazar Fulya Erdemci’nin arşivi, ailesiyle başlatılan iş birliği neticesinde Salt’a devredildi.

Kurum, 1950’lerden günümüze Türkiye’de sanat tarihi araştırmaları çerçevesinde Erdemci’nin arşivinin dijitalleştirme ve kataloglama çalışmalarına da başladı. Erdemci’nin arşivi, 1990’lardan 2022’deki vefatına kadarki süreçte gerçekleştirdiği sergilere dair belge ve fotoğraflar ile yazılarını bir araya getiriyor. Arşiv ve araştırma projesi, bazı sergilerde Erdemci’yle birlikte çalışan Kevser Güler’in danışmanlığında yürütülüyor.

Salt, Fulya Erdemci Arşivi’nin tasnif sürecinin ardından araştırma çerçevesini Erdemci’nin projelerinde odaklandığı kamusal alanda sanat etrafında genişletmeyi planlıyor. Kamu programları aracılığıyla tartışmaya açılacak araştırma çerçevesinde Erdemci’nin yazılarını bir araya getiren bir yayın da hazırlanacak.

Salt Araştırma Sanat Arşivi, Yazıcı Ailesi, Refik Anadol, Hande Bozdoğan ve Murat Çağlar tarafından destekleniyor.